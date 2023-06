Omicidio al Novi Sad L’accusato si difende: "Arham non l’ho ucciso io"

di Valentina Reggiani

"Si, c’ero anche io al Novi Sad. Dovevamo incontrarci con gli altri per un chiarimento, dopo che avevamo discusso. Ma io non ho accoltellato Muhammad".

Ha scelto di parlare e di rispondere, ieri, alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni di Bologna il 17enne pakistano arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Modena in stazione e accusato dell’omicidio del 16enne Muhammad Arham, avvenuto al parco Novi Sad nel marzo scorso.

Il minore si era reso irreperibile, insieme ai due complici ancora latitanti, dopo il delitto ed era stato fermato su mandato di cattura internazionale.

Il giovane, interrogato alla presenza del proprio legale Fabrizio Canuri, si è difeso dalle accuse dunque, affermando di essere rientrato, sapendo di essere ricercato ma spiegando di non avere nulla a che fare con il terribile omicidio del connazionale. Il 17enne ha spiegato di aver raggiunto il parco, quel giorno, il 31 marzo insieme ad altri amici proprio per un confronto con il gruppo di connazionali.

Confronto volto a chiarire gli aspetti di una precedente discussione. (Il motivo della lite non è stato spiegato nonostante le insistenze degli inquirenti). Non sono stato io sferrare quelle coltellate mortali", ha aggiunto poi il ragazzino, affermando che il gruppo di ‘rivali’ era in maggioranza e che, all’improvviso, da entrambe le parti erano spuntati bastoni e coltelli. "Ho preso il coltello di un altro giovane, ma non ho colpito io Muhammad", ha spiegato ancora.

Il giovane avrebbe riferito di essersi poi allontanato da Modena, dove viveva per timore di ritorsioni. L’interrogatorio è durato circa un’ora e in sostanza il minore ha fornito una versione dei fatti differente rispetto a quella ipotizzata a suo carico. Ora il 17enne si trova rinchiuso nel carcere minorile del Pratello. I tre indagati erano ricercati su tutto il territorio nazionale essendo fuggiti da Modena subito dopo l’omicidio.

L’indagato maggiorenne, che risulta ancora latitante, si identifica in Muhammad Hadi, 19 anni. "Hanno litigato per cose da ragazzini – aveva spiegato un amico della vittima – tra i due gruppi c’erano stati già problemi in passato per incomprensioni, legati anche a video diffusi sui social.

Nel video girato quel giorno al parco, durante l’aggressione e divenuto ben presto virale emergeva con chiarezza l’accanimento del ‘branco’ contro la vittima e i suoi amici. La giovane vittima era stata descritta come determinata e generosa, ma anche rispettosa delle regole.

"Voleva aiutare la sua famiglia nel paese d’origine. Per tutti noi la sua morte è stata una ferita dolorosa e inaspettata", aveva dichiarato a pochi giorni dal delitto Luciana Borellini, presidente della Fondazione San Filippo Neri, dove era stato accolto Muhammad Haram.