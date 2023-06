Omicidio al Novi Sad, primo fermo Catturato un minorenne pakistano

di Valentina Reggiani

La sua morte, atroce, aveva sconvolto la città ma anche sollevato, per l’ennesima volta, riflessioni e polemiche sul destino dei minori stranieri non accompagnati. Muhammad Arham, pakistano di 16 anni, era stato ammazzato a coltellate da un gruppo di connazionali mentre si trovava al parco, al Novi Sad, con gli amici. Era il 31 marzo scorso e venerdì sera, dopo 77 giorni di ricerche, i carabinieri sono riusciti a catturare uno dei destinatari dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere, emessa dal Gip. Infatti i militari del nucleo investigativo, dopo una complessa indagine coordinata dalle procure della Repubblica di Modena e per i Minorenni di Bologna, hanno rintracciato e ammanettato un 17enne pakistano, raggiunto appunto dall’ordinanza applicativa della custodia cautelare in carcere. Il ragazzino, dopo essere scappato da Modena, è stato individuato alla stazione dei treni ma pare che si fosse in un primo momento allontanato dall’Italia. Al momento non è chiaro il motivo del suo rientro nel nostro territorio. Il 17enne, al pari di Muhammad Hadi, 19 anni e di un altro 18enne, sempre pakistano, è ritenuto responsabile di omicidio e tentato omicidio in concorso con i due connazionali maggiorenni. Sarebbe stato lui, insomma, insieme ai complici ad accoltellare e ad uccidere il 16enne Tagi Khokhar – così si faceva chiamare Muhammad – per motivi ancora oggi sconosciuti. Secondo gli amici, i due gruppi di pakistani avevano già discusso in precedenza ma per futili motivi: tra i componenti dei due gruppi distinti erano ‘volate’ offese. Infatti quel giorno la vittima si trovava in compagnia di altri amici al parco quando il branco li aveva raggiunti all’improvviso: lui è morto per i fendenti, mentre altri due suoi amici maggiorenni erano stati gravemente feriti con plurime coltellate. Ora sono in corso serrate indagini per individuare i latitanti. Intanto circa venti giorni fa, in Pakistan, familiari e amici hanno dato l’ultimo straziante addio a Muhammad Arham, mentre a Carpi, circa due settimane fa, si è svolta una funzione religiosa in suo ricordo. "Da quel che dicono i nostri connazionali i responsabili erano scappati in Spagna e in Francia", raccontano. La violenta e fatale aggressione era stata ripresa da alcuni passanti. Nel video, divenuto virale, era impossibile non notare l’accanimento del ‘branco’ contro la vittima. Il giovane Tagi era arrivato il 5 dicembre scorso a Modena. Dopo un primo momento trascorso in un altro centro di accoglienza era stato trasferito al San Filippo Neri, nell’ambito di un progetto rivolto ai minori stranieri non accompagnati.