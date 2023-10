Omicidio Alice Neri, chiuse le indagini: uccisa durante tentativo di violenza sessuale

Modena, 6 ottobre 2023 – Chiuse le indagini sull’omicidio di Alice Neri. Mohamed Gaaloul resta l’unico indagato. Il 30enne tunisino arrestato lo scorso dicembre in Francia è accusato di omicidio volontario aggravato, violenza sessuale, distruzione di cadavere, tentata estorsione (nei confronti di un’altra donna) e spaccio continuato di sostanze stupefacenti. Secondo quanto riporta la procura, ribadendo una dinamica già emersa in questi mesi, Gaaloul avrebbe ucciso Alice Neri a coltellate, distruggendo il cadavere, mettendolo nel vano bagagli dell’auto della donna e dandovi fuoco. L’omicidio sarebbe avvenuto per motivi abietti, nel corso di un tentativo di violenza sessuale durante il quale l’indagato avrebbe strappato il reggiseno ad Alice. Nei confronti del 30enne c’è anche l’ipotesi di reato di tentata estorsione nei confronti di un’altra donna: avrebbe minacciato di diffondere video nei quali le stessa veniva ripresa mentre aveva rapporti sessuali con lui e consumava stupefacenti al fine di non restituirle una somma di 1.900 euro che la donna gli aveva prestato. Infine a Gaaloul è contestato anche lo spaccio, continuato, di stupefacenti: cocaina e hashish.