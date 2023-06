Omicidio, arrestato per errore Pakistano fermato all’aeroporto "Rischia la pena di morte"

E’ arrivato in aeroporto, a Bologna, dopo aver acquistato il biglietto per il Pakistan. Avrebbe dovuto imbarcarsi, come già fatto altre volte in passato, per raggiungere la famiglia. Invece è stato raggiunto dalle forze dell’ordine e arrestato per omicidio. Nell’ordine di cattura internazionale, infatti, si faceva riferimento al mandato di arresto volto poi all’estradizione per un reato (l’omicidio) punito in Pakistan con l’ergastolo o la pena di morte. Protagonista della vicenda, un pakistano 35enne regolare e residente a Modena, dove svolge un lavoro da bracciante agricolo presso un’azienda.

Il giovane straniero ora è rinchiuso in carcere e la difesa annuncia che presto presenterà istanza di scarcerazione. "Il mio assistito, che ho incontrato in carcere – spiega l’avvocato – sostiene di essere stato assolto all’epoca per quel reato, dopo essere stato processato. Eppure risulta ancora ‘valido’ il mandato d’arresto’. Ora il pakistano rischia appunto l’estradizione ma, soprattutto, la pena di morte per impiccagione". L’omicidio di cui l’uomo è accusato risale al 2010 e sarebbe avvenuto nell’ambito di una ‘faida’ familiare in Pakistan. A seguito di una violenta lite tra i vari componenti della famiglia, sarebbe stato ucciso un connazionale. Il 35enne residente a Modena, però, sostiene di non essere stato neppure presente quel giorno e di essere già stato assolto, al termine del processo per omicidio. Tra l’altro in questi anni il giovane bracciante si sarebbe recato altre volte nel paese d’origine, senza mai essere fermato dalle forze dell’ordine. L’uomo non avrebbe neppure precedenti penali, a parte un decreto penale di condanna per guida in stato d’ebbrezza. Il pakistano si proclama innocente, eppure a suo carico – se così fosse, inspiegabilmente - esiste ancora l’ ordine i cattura internazionale, datato 2010 per l’ omicidio del connazionale.

Il 35enne è stato bloccato all’atto di esibire i documenti, nel corso dei controlli in aeroporto ed ora si trova appunto rinchiuso in carcere, a Bologna. "Non era la prima volta che andava in Pakistan ma almeno la terza nel giro di pochi anni anni – continua il legale – eppure il mandato risulta pendente dal 2010. Per questi reati in Pakistan è prevista la pena di morte per impiccagione e sicuramente il primo passo sarà quello, da parte del paese d’origine, di chiedere l’estradizione del mio assistito. Cercheremo di chiarire la situazione e presenteremo istanza di scarcerazione".

