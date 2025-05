Omicidio Capucci, è mistero: "Il dna trovato appartiene a Emore"

La lite è avvenuta solo nel soggiorno, come sembra sia emerso nel corso dell’istruttoria che ancora non si è chiusa. Il sangue della vittima è stato trovato soltanto in quella stanza così come le tracce di dna sotto le unghie della donna non risultano appartenere all’imputato; bensì al fratello. È quanto emerso ieri nell’ambito del processo davanti alla Corte d’Assise nei confronti di Uber Capucci, 70 anni, accusato di duplice omicidio per la morte dell’anziana madre Anna Malmusi e del fratello Emore, di 67. La tragedia familiare era avvenuta nell’abitazione di famiglia a Vignola domenica primo ottobre 2023. Ieri in aula sono stati sentiti i carabinieri del nucleo operativo che si sono occupati delle indagini e successivamente i colleghi del ris. I militari hanno – attraverso le foto proiettate nell’aula di via Gherarda – ricostruito le fasi degli accertamenti svolti a seguito del ritrovamento dei due cadaveri nel soggiorno di casa. Proprio il soggiorno è l’unico luogo in cui sono state trovate le tracce del fratello dell’imputato, Emore mentre della madre nulla è stato trovato. Se per la procura si trattò di duplice omicidio, la difesa ha sempre sostenuto – anche a fronte della perizia effettuata dal medico legale Sara Mantovani, della medicina legale di Modena e consulente tecnico di parte – come la donna fosse morta per morte naturale. La difesa ha fatto emergere ieri in aula come l’unico Dna trovato sotto le unghie dell’anziana appartenesse ad Emore e non al presunto assassino che da sempre aveva sostenuto di aver trovato la madre già cadavere. Situazione che avrebbe poi originato la lite violenta col fratello, culminata nel delitto. Ieri sono state mostrate anche le foto della presunta arma del delitto, un coltello da cucina già in dotazione nell’abitazione che, secondo l’imputato, al suo arrivo in quella casa, impugnava per primo il fratello Emore. I militari avevano poi rinvenuto sul pavimento della camera da letto un cutter con lama spezzata sul quale era stato isolato il sangue di Uber, presente anche in una grande chiazza a terra. In quella stanza l’imputato – come dimostrato dalla difesa – aveva tentato di togliersi la vita. Nel corso dell’istruttoria è poi emerso un altro elemento: le calze di Emore non risultavano macchiate di sangue, come se da quel luogo – il soggiorno – non si fosse spostato. Intrise di tracce ematiche, invece, le calze dell’imputato che prima di decidere di togliersi la vita avrebbe vagato per la casa.

v.r.