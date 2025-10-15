Omicidio Capucci : "Sono entrato in casa, mia madre era già morta"

Ha ripercorso momento dopo momento cosa accadde quella maledetta mattina del 1 ottobre di due anni fa nella villetta in via Torino a Vignola. Un racconto lucido e sofferto, il ricordo a tratti annebbiato. Uber Capucci, 68 anni, ha parlato per la prima volta in aula nel processo a suo carico che lo vede imputato di duplice omicidio, quello del fratello Emore, 67 anni e della madre Anna, 88. "Quando sono entrato in casa ho visto mia madre immobile nel letto, le ho toccato la gamba, quella che le faceva male, quella con il tutore, per vedere se reagiva – ha detto rivolgendosi ai giudici della corte d’Assise al pubblico ministero Giulia Stignani - lì ho capito, ho capito che non c’era più, non voglio usare un altro termine perché mi fa troppo male".

L’uomo ha poi raccontato di avere visto il fratello Emore afferrare un coltello che era sul letto dove giaceva la madre e andare verso di lui. E’ stato a quel punto che ha reagito. "Aveva gli occhi spiritati - ha detto - ho preso un bastone che era sul divano per difendermi, gli ho dato una bastonata, ci siamo azzuffati, gli ho preso la mano che impugnava il coltello e l’ho colpito, non so quanti colpi, credevo pochi poi ho saputo che erano stati tanti. In quel momento non ho capito più nulla, non ero io, ho sempre davanti agli occhi quei momenti". I soccorritori quel giorno trovarono il cadavere di Emore in un lago di sangue al piano terra, vicino al letto dove l’anziana giaceva priva di vita, ma senza ferite. All’interno della villetta c’era anche Uber Capucci: sanguinante e in stato di shock. Aveva sul corpo alcuni tagli che si era inferto da solo, intontito da numerosi sonniferi della madre che aveva ingerito. "Mi sono reso conto di quello che avevo fatto – ha ricordato ieri in aula – sono salito in mansarda e dalla finestra sono uscito sul tetto, volevo gettarmi nel vuoto ma ho avuto paura di una morte troppo violenta, sono tornato in casa e ho preso il taglierino che avevo portato per darlo a mio fratello e l’ho usato contro di me poi ho usato anche il coltello". Per l’accusa, Uber avrebbe ucciso anche la madre soffocandola ma per la difesa, rappresentata dall’avvocato Fabio Bazzani, la donna morì per cause terze: naturali o ‘indotte’ dall’altro figlio. Emore era seguito dal centro di salute mentale e in passato era stato sottoposto ad un tso, un malessere secondo il legale sottovalutato dal Csm che avrebbe incontrato il paziente solo una volta in un anno. La procura contesta all’imputato anche l’aggravante della premeditazione, sostenendo come quel giorno si fosse recato nell’abitazione di famiglia a Vignola proprio con l’intento di uccidere i congiunti a fronte di una delicata situazione familiare. Circostanza che la difesa contesta fermamente ritenendo invece che il quadro indiziario o probatorio indichi un evento d’impeto.

Emanuela Zanasi