Omicidio a Modena, coltellate nella notte: muore in ospedale

Modena, 5 ottobre 2025 – Una persona è morta a seguito di un accoltellamento che si è verificato poco dopo l’1 di notte nella zona tra via Trento Trieste e via Muratori, a Modena. Si tratta di un tunisino, ma ancora da identificare. Da una prima ricostruzione, fatale sarebbe stata la ferita al collo.

I due si sono affrontati prima dentro al palazzo, in via Roncaglia e poi all’esterno. Coltellate inferte con una violenza tale che non hanno lasciato scampo alla vittima. Si tratta dell’ennesimo omicidio in città. All’esito della violenta lite tra i due connazionali uno dei due è deceduto a causa dei gravi traumi subiti.

Il movente ancora non è noto. L’uomo - di mezza età - sarebbe stato raggiunto da vari fendenti inferti con un grosso coltello, o addirittura forse con un machete. Sul posto sono accorsi i carabinieri che stanno ora indagando per riuscire a individuare l’omicida, scappato dopo aver accoltellato il rivale. La vittima è deceduta poco dopo l’arrivo in ospedale.