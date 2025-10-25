Omicidio del 16enne Fallou Sall. L’imputato in aula si scusa con i genitori della vittima

"Pensava di morire". Per questo ha raccontato di essersi difeso alla cieca, dando coltellate e uccidendo così (un anno fa a Bologna) Fallou Sall, 16enne molto conosciuto anche nella nostra città dove era stato atleta di football americano nei Vipers. Una questione di "legittima difesa", torna a dire l’avvocato Pietro Gabriele, che assiste l’imputato. Ieri, il ragazzino – oggi 17enne – si è scusato con i genitori della vittima in aula, fornendo la versione in udienza, davanti al Tribunale per i minorenni, circa quanto accadde il 4 settembre 2024 in via Piave, a Bologna, quando uccise il coetaneo Fallou. Un interrogatorio durato due ore e mezzo circa, al quale erano presenti i genitori della vittima, assistiti dall’avvocata Loredana Pastore, che non hanno perso nemmeno una udienza del processo (rito ordinario).

L’imputato "è davvero molto provato – le parole del suo legale – sia nel rivivere quegli attimi sia per le vicende processuali. E anche, soprattutto, nel vivere la carcerazione. Quella sera gli si erano fatti addosso in quattro. Pensava che comunque sarebbe finita molto male. Ha reagito. È stata una disgrazia. Lui ha fatto ammenda – ha fatto notare l’avvocato –, scusandosi con i genitori di Fallou".

L’avvocato Gabriele ha poi spiegato che l’esame dell’imputato ha riguardato anche il contesto in cui si è verificato il delitto. "Del resto il mio assistito era stato vessato in precedenza, sia in ambiente scolastico che non, dallo stesso gruppo, ma anche da altri, e questo ha condizionato il suo agire". E ha aggiunto: "Quello che ha detto oggi (ieri, ndr) è sostanzialmente quello che il tribunale già conosceva. Si tratta di legittima difesa, quindi i dettagli fanno la differenza", ha sottolineato il suo legale.

Nella prossima udienza, fissata per mercoledì prossimo, saranno ascoltati invece i genitori di Fallou Sall.

Il giovane imputato oltre che dell’omicidio del 16enne risponde anche del tentato omicidio di un amico di Fallou, un 17enne bengalese, a sua volta accusato di lesioni e molestie telefoniche nei confronti del principale imputato. In relazione a questo reato il 17enne ha chiesto e ottenuto la messa alla prova e la sua posizione è stata stralciata.