Omicidio di Gabriela e Renata, carabiniere a processo: non raccolse la denuncia della vittima di femminicidio

Modena, 16 ottobre 2025 – E' stata fissata per il prossimo 20 gennaio l'udienza dibattimentale davanti al collegio, nel procedimento con giudizio immediato che vede imputato il luogotenente dei carabinieri di Castelfranco Emilia, accusato di non aver raccolto la denuncia, il 13 luglio 2021, di Gabriela Trandafir.

Gabriela Trandafi con la figlia Renata, uccisa a Cavazzona di Castelfranco Emilia dal marito Salvatore Montefusco

L’accusa al militare

Parliamo della donna che, un anno dopo, venne uccisa dal marito, Salvatore Montefusco, insieme alla figlia Renata. Il militare è accusato di rifiuto od omissione di atti d'ufficio e di non aver proceduto, nei termini stabiliti, alle indagini richieste dalla Procura, quando la denuncia venne presentata, il giorno dopo, in un'altra caserma.

La gip del tribunale di Modena, Barbara Malavasi, ha accolto la richiesta del militare, difeso dall'avvocato Cosimo Zaccaria, di andare direttamente a processo.

"Abbiamo chiesto espressamente il processo perché mediante l’istruttoria dibattimentale intendiamo dimostrare l’estraneità del luogotenente”, ha affermato l'avvocato Zaccaria.

Il duplice femminicidio

Mamma e figlia furono uccise a fucilate il 13 ottobre 2022 nella villetta di famiglia a Cavazzona di Castelfranco Emilia (Modena). Montefusco è stato condannato all'ergastolo in appello.

“La famiglia di Gabriela e Renata Trandafir non ha sporto alcuna denuncia contro il carabiniere. È un procedimento nato su esclusivo impulso della Procura di cui condividiamo gli intenti, pur non essendo forza motrice”, dice l'avvocato Barbara Iannuccelli che assiste i parenti delle vittime, i quali avevano ricevuto la citazione per l'udienza preliminare, come persone offese.

La lettera

"Si è sempre vantato di avere conoscenze tra le forze dell’ordine. Mi diceva: ‘Non è ancora nato nessuno che possa darmi contro’. Una volta uscita dalla caserma dei carabinieri di Castelfranco ero ancora più spaventata di quanto ero entrata; avevo capito per l’ennesima volta che le parole di mio marito erano vere". A raccontare ciò che stava vivendo o, meglio, subendo è stata Gabriela Trandafir stessa. Sì perché quella lettera, Gabriela la scrisse qualche giorno prima di essere ammazzata: ne aveva parlato con la sorella, Elena, spiegandole che, se le fosse capitato qualcosa avrebbe trovato alcuni fogli di denuncia nascosti sotto la ruota di scorta della sua auto.

"Ne sono entrata da pochi giorni in possesso – aveva spiegato Elena Trandafir – sono oggetto di sequestro dopo che sono stati rinvenuti nella caserma di Castelfranco. Non si fidava più di nessuno mia sorella; per questo aveva messo tutto in una valigetta che avrebbe voluto consegnare al giudice. C’era anche la dimostrazione di come ricevesse soldi da nostra madre, dalla Romania eppure tutti l’hanno accusata di essere interessata solo al denaro. Oggi ho i sensi di colpa, sapevo del manoscritto ma non potevo sapere cosa sarebbe accaduto qualche giorno dopo", conclude.