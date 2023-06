Omicidio Gozzoli, anche il secondo indagato non risponde al gip

Modena, 3 giugno 2023 – Anche il secondo giovane arrestato per l’omicidio di Alessandro Gozzoli, 41enne di Bazzano (in provincia di Bologna) morto nella sua casa di Casinalbo, nel Modenese, lo scorso 10 marzo, dove il suo cadavere è stato trovato con le mani ed i piedi legati, si è avvalso della facoltà di non rispondere una volta davanti al giudice. Il 21enne, originario della Romania, è finito in manette in Inghilterra il mese scorso, dopo che il suo presunto complice, un 23enne a sua volta della Romania, è stato rintracciato proprio nel paese d’origine. Entrambi sono poi stati estradati. Secondo quello che sostiene la procura, i due indagati avrebbero rapinato ed ucciso Gozzoli prima di fuggire sulla sua auto ed utilizzare alcune carte di credito sempre del 41enne.