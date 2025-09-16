Omicidio Gozzoli, chiesti 27 anni per l’imputato

Fu trovato morto nel suo letto, con mani e piedi legati. Ieri, per il delitto del giovane Alessandro Gozzoli, la pubblica accusa ha chiesto 27 anni di carcere per l’imputato, che all’epoca dei fatti aveva 21 anni. Il complice, di un anno più grande, era già stato condannato con rito abbreviato a diciotto anni. Parliamo dei due amici rumeni accusati di aver ucciso il 41enne di Bazzano (nel bolognese) trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo (Modena) il 10 marzo di due anni fa. La vittima fu trovata nel letto, con mani e piedi legati: morì per asfissia meccanica acuta per un’azione così violenta che gli provocò la rottura della trachea.

Le indagini svolte dai carabinieri, coordinati dalla procura nella persona della pm Francesca Graziano avevano permesso di scoprire come a compiere il delitto, a scopo di rapina, fossero stati i due giovani romeni, arrestati all’estero dopo una celere fuga. Il pm Graziano, ieri, nel corso della lunga requisitoria, iniziata alle 10 e conclusa dopo le 16, ha riconosciuto equivalenti alle aggravanti le attenuanti generiche e ha chiesto 24 anni di carcere per l’imputato per omicidio volontario, a cui si aggiungono tre anni per i reati in continuazione: rapina e uso indebito carta di credito.

Dopo di che ha preso la parola la parte civile. Pare che le attenuanti siano legate al comportamento tenuto dal giovane nel corso del procedimento, essendosi mostrato collaborativo. L’imputato - rappresentato dall’avvocato Maria Larossa - si era sempre dichiarato estraneo all’accusa di omicidio volontario, sostenendo come, quella notte, si fosse trattato di un incidente avvenuto nel corso di un rapporto sessuale consenziente. Tutto il processo, per volere della famiglia della vittima, si è svolto a porte chiuse.

Si è trattato di un procedimento delicato, infatti, emotivamente ‘forte’ e nel corso del dibattimento è andata inizialmente in scena una sorta di diatriba rispetto alle perizie legate alle consulenze medico legali ma anche alle conversazioni intercettate. Sulla traduzione delle intercettazioni, infatti, era andata in scena una battaglia piuttosto ‘dura’. Venerdì la parola spetterà alla difesa; poi la corte d’Assise indicherà la data della sentenza. All’esito della prima condanna in abbreviato nei confronti del 22enne, l’avvocato Rita Nannetti, per conto della famiglia della vittima aveva spiegato come fosse stata fatta un po’ di giustizia.

v. r.