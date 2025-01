Omicidio Gozzoli, nominato nuovo traduttore in romeno

E’ stato nominato ieri un secondo consulente per riuscire a tradurre le intercettazioni tra i due imputati nell’ambito del delicato processo per l’omicidio di Alessandro Gozzoli, il 41enne di Bazzano (nel bolognese) trovato morto all’interno del suo appartamento di Casinalbo il 10 marzo di un anno fa. La vittima fu trovata nel letto, con mani e piedi legati: morì per asfissia meccanica acuta per un’azione così violenta che gli provocò la rottura della trachea.

E’ entrato infatti nel vivo, davanti alla Corte D’Assise il processo contro il 21enne accusato di omicidio volontario in concorso. Per il complice 22enne, a dicembre è arrivata invece la condanna a diciotto anni di carcere nel processo con rito abbreviato. Le indagini svolte dai carabinieri, coordinati dalla procura nella persona della pm Francesca Graziano avevano ricostruito come a compiere il delitto, a scopo di rapina, erano stati i due giovani romeni, arrestati all’estero.

Ieri, per quanto riguarda appunto il secondo imputato sono stati sentiti i testi della difesa, iniziando dai consulenti. Il giudice ha nominato quindi un secondo perito per la traduzione delle intercettazioni, risultando le conversazioni tra gli imputati particolarmente complesse essendo pronunciate in un particolare dialetto rumeno. Nel corso della prossima udienza saranno invece sentite alcune persone conosciute dalla vittima ma anche dagli imputati nella chat di incontri.