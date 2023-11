Omicidio Hozu, richiesti per gli assassini oltre 50 anni di carcere

Venticinque anni e mezzo di carcere e nessun attenuante, non essendosi mai mostrato pentito per il 30 enne marocchino, oltre a 21mila euro di multa e 30 anni e mezzo di carcere e trentamila euro di multa per l’albanese di 36 anni, per il quale sono state escluse le attenuanti, essendo anche già stato condannato per altri gravi fatti di sangue. Otto anni e mezzo, infine, per Antonio Sebastiano, accusato di estorsione. Sono queste le pesanti condanne chieste ieri in aula dalla pubblica accusa – nella persona del pm Amara – nei confronti dei presunti responsabili dell’omicidio di Nico Hozu, il 34enne rumeno trovato esanime davanti all’ex ristorante La Fazenda la notte del 24 agosto 2021 e morto dopo un mese di agonia all’ospedale di Baggiovara. Ieri, davanti alla Corte d’Assise la procura ha chiesto pesanti condanne per i due imputati, ovvero i due stranieri accusati di omicidio volontario e ritenuti artefici del delitto, maturato negli ambienti dello spaccio. Da quanto emerso dalle indagini, l’autore materiale dell’omicidio, nella ricostruzione del pubblico ministero, sarebbe stato l’albanese mentre il marocchino avrebbe forse attirato la vittima in un tranello, chiamandola al telefono poco prima dell’incontro. Parti civili al processo, la sorella e il fratello della vittima. "La ricostruzione operata dal pubblico ministero è ineccepibile. E’ stata un’indagine complicatissima ed anche il processo in Corte D’Assise non è stato stato semplice: da parte di molti testimoni c’è stato un mix di omertà e timore – afferma l’avvocato Roberto Ghini, che rappresenta i familiari della vittima – Ma alla fine gli elementi a carico dei due principali imputati si sono a nostro avviso cristallizzati: Nico era un ragazzo che voleva fuggire da quell’ambiente e aveva già organizzato il suo trasferimento a Roma. Lo hanno fermato il giorno prima della sua partenza. È stato lasciato agonizzante in mezzo alla strada, in piena notte, nella speranza che qualche auto lo travolgesse senza pietà".

Valentina Reggiani