Omicidio Iacconi, chiuse le indagini

La Procura ha chiuso le indagini sull’omicidio di Giovanni Iacconi, il 54enne trovato senza vita il 20 gennaio dello scorso anno nella casa di famiglia ad Acquabuona di Pavullo, il corpo nascosto sotto il letto avvolto in una coperta. Il pubblico ministero Giulia Stignani ha notificato l’atto di chiusura indagini all’avvocato Simone Agnoletto, legale dell’unica persona indagata, un brasiliano di 28 anni ancora irreperibile e ricercato a livello internazionale. Per i carabinieri che hanno condotto le indagini è lui ad avere ucciso il 54enne dipendente della Marazzi soffocandolo o strangolandolo. L’autopsia rivelò infatti segni di pressione sul collo della vittima.

Tra i due, accertarono le indagini, c’era un rapporto di amicizia, Iacconi ospitava spesso il 28enne nel suo appartamento di Spezzano dove viveva ma anche nella casa di famiglia ad Acquabona di Pavullo dove si recava in vacanza, una frequentazione che era diventata quasi una convivenza. I sospetti degli inquirenti puntarono dal primo momento sull’amico brasiliano ma il giovane si rese subito irreperibile.

Il corpo del 54enne, in avanzato stato di decomposizione venne trovato dal fratello dopo quasi tre settimane in cui sono si aveva più notizia di lui. Sul 28enne pesano prove schiaccianti; i carabinieri seguirono le tracce elettroniche accertando che il giovane utilizzò le carte di credito della vittima che si portò con sé durante la fuga insieme ai documenti e al telefono cellulare di Iacconi.

Non solo, alcuni testimoni riferirono di avere visto Iacconi in compagnia di un altro uomo la notte di Capodanno nella casa di Acquabona, all’interno dell’abitazione venne trovato un deodorante da casa che avrebbe coperto l’odore del cadavere nascosto sotto il letto, l’auto della vittima inoltre venne ritrovata a Spezzano, nel suo garage, non si esclude che si stato l’indagato a riportarla da Pavullo. L’uomo deve rispondere di omicidio volontario aggravato, occultamento di cadavere, rapina aggravata e indebito utilizzo di carte di credito ma per il momento è ancora latitante.

Le indagini accertarono che prese un volo per il Brasile nei primi giorni del 2024. Per lui, seppure irreperibile, si attende ora la richiesta di rinvio a giudizio. A chiedere che sia fatta giustizia sono il fratello e la sorella della vittima seguiti dall’avvocato Mauro Molesini. Il responsabile della morte violenta di Gianni è però ancora al momento ancora un fantasma.

Emanuela Zanasi