Omicidio Iacconi: il Ris scopre sangue in casa

Tracce ematiche, probabilmente non riferibili al delitto ed eventuali impronte papillari e dna lasciate su alcuni oggetti. È iniziato ieri mattina alle 10 il sopralluogo dei Ris di Parma - disposto dalla procura - nella villetta di Acquabuona di Pavullo dove lo scorso 20 gennaio è’ stato rinvenuto il corpo privo di vita di Giovanni Iacconi, 54 anni. Come noto l’unico indagato per il delitto è un giovane brasiliano di 27 anni: il convivente della vittima che al momento risulta latitante. Il suo cellulare sarebbe stato ‘agganciato’ l’ultima volta in Brasile dove il ragazzo sarebbe fuggito dopo il delitto. L’autopsia ha confermato come la vittima sia morta a causa della rottura dell’osso ioide, il che fa ritenere che il decesso sia stato dovuto ad uno strangolamento. Ieri pomeriggio i carabinieri sono tornati sul posto per un’ulteriore perquisizione. Ieri mattina, invece, i Ris hanno individuato alcune tracce ematiche con l’utilizzo del luminol. Tracce che sarebbero però compatibili con lo spostamento del cadavere da parte delle onoranze funebri. "Il sopralluogo era finalizzato a rinvenire eventuali tracce di sangue con il luminol, Magari non risultate visibili al momento del rinvenimento del cadavere - afferma l’avvocato Simone Agnoletto che rappresenta l’indagato e che ieri era presente al sopralluogo. Abbiamo assistito alle operazioni dei ris, durante le quali sono state repertate alcune tracce compatibili con il trasporto del cadavere da parte delle pompe funebri: Una in particolare sulla scala, una davanti al bagno - spiega. I militari hanno effettuato una ricerca molto accurata in tutti gli ambienti dell’abitazione ma, ad esempio, al piano inferiore non è stato trovato nulla". I militari del Ris hanno anche eseguito il tampone in una bottiglia trovata sul tavolo della cucina, alla ricerca di dna salivare. "Gli esiti li sapremo più avanti - continua Agnoletto. Al momento non ho avuto alcun contatto con l’indagato: non abbiamo neppure la certezza che sia a conoscenza di questo procedimento dove risulta formalmente indagato. Non credo sia stato rintracciato dalle autorità e notifiche non gli sono sicuramente arrivate - conclude il legale. Può averlo saputo solo documentandosi sui mezzi di informazione e gli unici mezzi di contatto che ho provato ad utilizzare, come una mail non hanno fornito riscontro e non c’erano altri recapiti".

Valentina Reggiani