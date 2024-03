Omicidio Iacconi: sparita la chiave della sua auto

È mistero sulle chiavi dell’auto di Giovanni Iacconi, il 54enne trovato morto lo scorso 20 gennaio nella sua abitazione di Acquabuona di Pavullo; ucciso strangolato – secondo le indagini – dall’ex convivente. Quest’ultimo, un 27enne brasiliano risulta ancora latitante. L’auto, infatti, trovata nel garage della vittima, a Fiorano, dove presumibilmente era stata portata dall’indagato ancora non è stata sottoposta ad accertamenti tecnici irripetibili, che saranno disposti dalla procura. Martedì mattina i Ris di Parma hanno effettuato un sopralluogo minuzioso nell’immobile, isolando con il luminol alcune tracce ematiche. Le stesse, però, sarebbero compatibili con il trascinamento della salma da parte delle onoranze funebri. Nel pomeriggio, invece, i carabinieri di Pavullo hanno effettuato una ulteriore perquisizione, dal solaio e fino al garage. "Hanno controllato anche tutte le scatole trovate in solaio – spiega l’avvocato della famiglia della vittima, Mauro Molesini – i militari hanno controllato mobili, vestiti, cassetti. Infine – sottolinea - hanno posto sotto sequestro una chiave ma pare fosse ossidata, quindi non compatibile con quella dell’autovettura che ancora non è stata trovata. Grossi elementi nel corso della perquisizione non sono emersi a mio avviso – conclude – e gli accertamenti sono terminati intorno alle 17’. Le celle telefoniche avrebbero indicato la presenza dell’indagato, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e utilizzo indebito di carte di credito, proprio in Brasile.

Valentina Reggiani