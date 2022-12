Omicidio, il movente è un mistero

Si scava sulle loro vite. Si cerca un movente ma, soprattutto, si lavora per ricostruire gli attimi della tragedia, al fine di far luce su una dinamica che risulta ancora poco chiara. Vanno avanti le indagini da parte dei carabinieri per capire cosa sia accaduto nella villetta di via Belvedere, a Serramazzoni dove, presumibilmente, la sera dello scorso martedì è andato in scena un terribile omicidio suicidio. Le vittime sono l’imprenditore 77enne Claudio Belloi e Francesco Bordone, 48enne muratore residente a Bologna. Contrariamente a quanto emerso inizialmente, sarebbe stato quest’ultimo, Bordone, a fare fuoco contro l’anziano per poi rivolgere la pistola contro se stesso. Il dettaglio sarebbe emerso a seguito di indagini tecniche effettuate sul posto dalla scientifica. Il delitto, però, sarebbe avvenuto a seguito di una violenta colluttazione tra i due uomini: a dimostrarlo l’abitazione completamente a soqquadro e gli arredi scaraventati a terra. Ma la stessa dinamica dell’aggressione mortale non è chiara. Chi dei due avrebbe aggredito l’altro per primo? E, soprattutto, quale sarebbe stato il motivo di una tale brutalità? Belloi, storico ambulante del paese, aveva affittato uno dei suoi appartamenti a Bordone. Proprio oggi saranno sentiti come persone informate sui fatti alcuni parenti delle vittime.

Dopo di che la procura nominerà i periti per effettuare l’esame autoptico sulle salme.

L’accertamento sarà utile per ricostruire anche l’ipotetico orario del decesso delle vittime.