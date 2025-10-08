Omicidio in viale Muratori. L’indagato resta in carcere: "Mi sono difeso, avevo paura". La verità dalle telecamere

Resta in carcere Mtiri Kais, tunisino di 46 anni, accusato di aver ucciso il coinquilino, il connazionale Mansouri Chaouki, 48 anni. Durante l’udienza di convalida del fermo, l’indagato ha ripercorso quello che è successo nella notte tra sabato e domenica, ribadendo la propria versione dei fatti. Interrogato, ha spiegato di essersi difeso dopo una lite per l’affitto: la vittima, che gli aveva subaffittato una stanza dell’appartamento in via Roncaglia, in base alla sua ricostruzione gli chiedeva soldi con insistenza, arrivando a minacciarlo con un coltello: ’Se non hai i soldi, allora vai via’.

La discussione, scoppiata in piena notte nella palazzina alle porte del centro, è presto degenerata. Sempre secondo il 46enne, ora in cella, avrebbe cercato di disarmare il connazionale ferendosi a sua volta alla mano. Sono stati effettuati accertamenti sulle mani di Mtiri Kais per verificare eventuali tagli e quindi la sua versione dei fatti. Ha un taglietto sul pollice ma non è chiaro come se lo sia procurato. In ogni caso, sull’epilogo non ci sono dubbi. Dopo essersi impossessato del coltello, ha colpito il connazionale, prima all’interno dell’abitazione (come dimostrano le tracce di sangue anche lungo le scale) e poi in strada, sotto gli occhi attoniti dei passanti e dei clienti del locale Rock Cafè. Ma davanti al giudice ha ammesso una sola coltellata inferta in cucina per poi dire di non ricordare bene. Su quanto avvenuto una volta in strada, il racconto dell’indagato appare più confuso. Avrebbe detto di essere corso fuori dall’appartamento, scendendo frettolosamente le scale perché aveva paura, dirigendosi in direzione opposta rispetto al ’rivale’. Ma la ricostruzione degli inquirenti – supportata dai filmati delle telecamere e dalle testimonianze – mostrerebbe invece la volontà di proseguire l’aggressione nei confronti di Mansouri, che è stato inseguito e accoltellato di nuovo. La vittima è stata colpita più volte in vari organi vitali crollando a terra in viale Muratori. Un’aggressione durata vari minuti. Mtiri, che avrebbe ammesso di aver assunto alcol e droga, avrebbe quindi scaricato sul coinquilino la frustrazione di essere cacciato di casa. Una furia cieca. Il movente sarebbe appunto legato a difficoltà economiche di entrambi: nel corso degli accertamenti è emerso anche un problema di ludopatia. Nei confronti del 46enne c’è un grave quadro indiziario. Il presunto assassino resta in carcere, il gip ha convalidato il fermo e disposto la misura della custodia cautelare nel penitenziario.

Valentina Reggiani