Omicidio in viale Muratori: "Mi sono solo difeso"

"Dall’esterno del locale ho visto una persona che correva verso viale Muratori e si è accasciata a terra. Io e un altro mio amico abbiamo cercato di fare passare le auto e, contemporaneamente, ho chiamato i soccorsi. Ho cercato inizialmente di soccorrerlo; pensavo fosse ubriaco ma poi ho visto che aveva lesioni". E’ stato il titolare del vicino Rock Cafè, sabato sera a soccorrere per primo il 48enne ammazzato a coltellate in viale Muratori, a pochi passi dal centro storico.

La vittima, Chaouki Mansouri è deceduta all’arrivo in ospedale, a Baggiovara. Padre di una ragazzina, l’uomo pare lavorasse da tempo per Amazon. I fendenti inferti dall’assassino, un 46enne tunisino si sono rivelati fatali. Quest’ultimo si è costituito poche ore dopo in questura e, tradotto presso la caserma dei carabinieri, delegati alle indagini è stato sottoposto a fermo, chiesto dalla procura. Questa mattina sarà dato incarico al perito per svolgere l’autopsia sul corpo della vittima, che verosimilmente inizierà in giornata. Nelle prossime ore l’uomo sarà sottoposto ad interrogatorio nell’ambito dell’udienza di convalida, alla presenza del proprio legale Michela Anna Guerra. "Ha collaborato – ha spiegato il legale Guerra – ha risposto a tutte le domande del pm Niccolini. Era ancora visibilmente sotto choc, sconvolto per l’accaduto, ma si è assunto le proprie responsabilità. Ci affidiamo ora alla giustizia".

I due stranieri vivevano da alcuni mesi all’interno dello stesso appartamento, situato a pochi passi dal delitto, in via Roncaglia. Il presunto autore ha confessato, spiegando di essersi difeso dalle presunte minacce della vittima. Secondo l’indagato, infatti, il 48enne marocchino, titolare del contratto di affitto nella palazzina di via Roncaglia gli aveva sub-affittato una camera all’interno dello stabile ma, con frequenza quasi giornaliera, lo avrebbe intimato a sborsare sempre più soldi.

All’ultima richiesta, sabato notte, i due avrebbero avuto una violenta discussione, culminata con l’accoltellamento di Chaouki. "Mi ha minacciato con il coltello; io glielo ho tolto e l’ho colpito" - avrebbe spiegato davanti ai carabinieri e al pm l’indagato, affermandosi pentito per quanto accaduto e sostenendo, pare, di aver agito per difendersi. L’uomo, infatti, si è costituito dopo aver appreso della morte dell’inquilino. Il cerchio attorno a lui, in realtà, si era già chiuso e l’uomo probabilmente sapeva di essere braccato dagli investigatori. Infatti le immediate indagini attivate dai Carabinieri e coordinate dalla Procura attraverso l’acquisizione di immagini dai sistemi di videosorveglianza e la testimonianza di alcuni presenti si erano immediatamente indirizzate verso il coinquilino della vittima, che si era dato alla fuga dopo l’omicidio.

