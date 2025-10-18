Omicidio Legari, Oliva in tribunale. La famiglia dell’imprenditore : "Vogliamo soltanto la verità"

Sono arrivati tutti insieme, ieri, da Brindisi per chiedere giustizia per Salvatore. L’udienza preliminare, però, è stata rinviata al 31 ottobre su richiesta della difesa. Parliamo del delicato procedimento per l’omicidio volontario di Salvatore Legari, scomparso misteriosamente da Lesignana nel pomeriggio del 13 luglio del 2023. Imputato per il delitto – seppur il corpo dell’imprenditore edile, 54 anni, non sia mai stato trovato – il 39enne di Sassuolo Alex Oliva, accusato di omicidio volontario, occultamento di cadavere e ricettazione. Ieri, in tribunale a Modena erano presenti le sorelle dell’imprenditore e i due figli. "Siamo arrivati dalla Puglia per capire come sarebbe iniziato il processo, invece siamo in attesa ancora una volta, dopo così tanto tempo. Speriamo nella giustizia, come sempre – commenta Floriana Legari –. Il nostro pensiero costante è il corpo di nostro fratello: ci auguriamo che non smettano di cercarlo. Vorremmo almeno potergli dare degna sepoltura". I legali della famiglia Legari si sono rimessi alla decisione del giudice. "Abbiamo depositato la costituzione di parte civile da parte dei familiari" spiega l’avvocato Antonio Cozza, che rappresenta appunto i parenti della vittima insieme ai colleghi Pasquale Morleo e Corina Torraco. "Abbiamo chiesto un rinvio per poter valutare la possibilità di accedere ad un rito alternativo o andare a processo – spiegano poi gli avvocati dell’imputato, Edoardo Salsi e Luca Brezigar –. Ringraziamo la procura che, vista l’attività di indagine corposa, ci è venuta incontro. Riteniamo che il nostro assistito sia estraneo ai fatti come abbiamo ribadito sin dall’interrogatorio di garanzia dello scorso gennaio. Non c’era alcun debito; era una banale ristrutturazione sul 110 e chiariremo anche tutte le altre contestazioni". Come noto, infatti, secondo le indagini, coordinate dalla sostituta Francesca Graziano, nel corso di un incontro nel cantiere di Lesignana, avvenuto tra la vittima e l’indagato tra le 16 e le 17.51 di quel 13 luglio, Legari avrebbe chiesto ad Oliva il pagamento di quanto a lui dovuto per i lavori svolti insieme al socio, quantificando il proprio credito nella cifra di 20/22mila euro. Essendo insorta una lite in merito all’entità del debito residuo ed alle tempistiche dei restanti pagamenti – secondo l’ipotesi accusatoria – il 39enne avrebbe aggredito violentemente l’imprenditore, causandone la morte. Successivamente, intorno alle 19.30, per deviare da sé i sospetti, si sarebbe allontanato alla guida del furgone bianco di Legari, indossando sopra la propria maglietta la t-shirt nera di Legari, per parcheggiare infine il mezzo a Sassuolo. L’imputato, in base a quanto emerso a fronte degli accertamenti dell’Arma, avrebbe anche indotto un elettricista a fornire dichiarazioni non veritiere circa la sostituzione dell’hard disk dell’impianto di videosorveglianza della proprietà, che sarebbe stato presumibilmente sostituito dopo la scomparsa di Legari.

Valentina Reggiani