Omicidio Matteuzzi: "Giustizia è stata fatta"

"Giustizia è stata fatta e per sempre. Ora davvero la nostra Alessandra ha la pace che merita. Anche se il dolore per non averla più tra noi resta sempre immenso". Esprime tutta la sua soddisfazione l’avvocato pavullese Sonia Bartolini, cugina di Alessandra Matteuzzi, la 56enne bolognese massacrata brutalmente il 23 agosto 2022 dall’ex fidanzato Giovanni Padovani, oggi 29enne, con martellate, calci, pugni e pure colpi di panchina, sotto casa di lei in via dell’Arcoveggio.

Mercoledì la Corte di Cassazione ha messo la parola fine al processo per il femminicidio di Alessandra, confermando la condanna all’ergastolo per Padovani. La sentenza, emessa dopo una camera di consiglio di poco più di due ore, ha rigettato il ricorso della difesa, rappresentata dall’avvocato Gabriele Bordoni, accogliendo le richieste del procuratore generale.

"Abbiamo accolto la notizia con grande soddisfazione – prosegue Sonia -. Sono molto contenta per mia cugina Stefania (la sorella di Alessandra) che ha seguito tutte le udienze e che in questi anni ha perso tutta la sua famiglia. Questa sentenza ci conferma la vittoria della giustizia e pone fine a un percorso di sofferenza che è durato anni. Il dolore per la morte di Alessandra resta ma almeno ora potrà riposare in pace".

Riferendosi poi alla cugina Stefania, l’avvocato pavullese sottolinea: "Sono molto orgogliosa di lei, è stata tanto forte in questi anni. Dopo la convalida dell’ergastolo, mia cugina ha fatto un discorso molto toccante, affermando che questa sentenza deve rappresentare un segnale, anche per i genitori che spesso non hanno la lucidità di riconoscere i comportamenti violenti dei loro figli, come appunto era accaduto con la madre del Padovani". "Ringrazio gli avvocati penalisti che hanno seguito il caso di Alessandra - conclude Sonia - hanno lavorato benissimo. Inoltre, nei tre gradi di giudizio abbiamo avuto sempre dei giudici esemplari che hanno dato dimostrazione di tutelare le donne. Padovani è un orco è deve restare in carcere per sempre perché solo così non potrà commettere altri feroci delitti. Dopo quello che è accaduto a mia cugina, il mio impegno a tutela delle donne vittime di violenza è a 360 gradi, sia come consigliera dell’Osservatorio Nazionale Diritto di Famiglia sezione di Modena, sia come volontaria dell’associazione Donne e Giustizia".

Maria Silvia Cabri