Omicidio Montanari riaperto a Modena, l’ex maresciallo: "In quel periodo al Policlinico c’era un clima incandescente"

Modena, 25 giugno 2023 - Giuseppe Zaccaria, oggi 81enne, quando fu ucciso il direttore di Ostetricia Giorgio Montanari era maresciallo della Volante della questura di Modena. La sera dell’8 gennaio 1981 arrivò con la sua squadra pochi minuti dopo l’omicidio nel piazzale del parcheggio dove il primario era stato travolto da sette colpi di pistola, l’ultimo dei quali letale.

Dottor Zaccaria, cosa ricorda di quella terribile sera?

"Le segnalazioni in questura furono diverse: allora erano appena trascorse le feste natalizie, c’è chi disse che si sentivano dei colpi che potevano essere di castagnole o botti tardivi di Capodanno, ma anche ‘colpi di pistola’".

Vi imbatteste in un omicidio.

"Capimmo subito che ci trovavamo di fronte a un delitto commesso da un ‘non professionista’".

Da cosa si deduceva?

"Un killer freddo avrebbe potuto colpirlo prima di entrare in auto, non quando era già seduto al volante avendo a disposizione solo il mezzo busto: a quel punto avrebbe dovuto sparargli alla tempia e invece partono sette colpi fuori fuoco, in vari punti. Montanari alza il braccio d’istinto per difendersi e un proiettile lo raggiunge sotto l’ascella colpendo organi vitali. Anche l’arma usata era anomala".

Cioè?

"Una calibro 45, arma vetusta, di quelle che in quel periodo se ne trovavano come residuati della Seconda guerra mondiale. Un killer avrebbe usato un’altra pistola".

Un omicidio premeditato?

"Non si può dire: chi lo voleva morto avrebbe potuto ingaggiare un sicario. Potrebbe anche essere stato l’esito di un alterco, durante il quale l’assassino ha provato per esempio a ottenere qualcosa dalla vittima attraverso una minaccia. Lui però era impermeabile alle minacce: anzi in qualche caso le aveva anche sfidate".

In che senso?

"Aveva ricevuto com’è noto una busta con proiettili e alcune lettere di minaccia. Lui una la fece affiggere in bacheca, come a dire: ‘Non vi temo’".

Ma cosa contenevano le lettere minatorie?

"Riferimenti alle linee guida adottate in ospedale sulla legge sull’aborto, entrata in vigore proprio in quel periodo"

Uno dei possibili moventi ...

"Sono state seguite tutte le piste, da quelle passionali alle vendette di qualcuno che magari riteneva di non essere stato curato nel modo giusto. Era un periodo in cui il clima era arroventato dalla legge sull’aborto. Lui sosteneva la libertà di coscienza e in diversi gli si opposero. In più, Montanari, avendo lavorato a Messina in passato, aveva portato a Modena la sua equipe dalla Sicilia, il suo ’cerchio magico’, e questo può avere creato delle rivalità".

Comunque si indagò subito nella cerchia sanitaria?

"Furono sentite diverse persone informate sui fatti. Credo che attraverso metodologie e strumenti innovativi – dall’esame del dna ai tabulati telefonici – si possa finalmente fare luce su una delle storie che più mi porto dentro".