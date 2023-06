Omicidio al Novi Sad di Modena, il 17enne arrestato: “Non sono stato io ad accoltellarlo”

Modena, 20 giugno 2023 – 'Non sono stato io ad accoltellarlo. Li avevamo raggiunti per un chiarimento, poi la situazione è degenerata ma io non ho sferrato i fendenti'.

Ha risposto alle domande del giudice per le indagini preliminari del tribunale dei minorenni di Bologna, questa mattina, il 17enne pakistano arrestato nei giorni scorsi dai carabinieri di Modena in stazione e accusato dell’omicidio del 16enne Moahmmad Arham, avvenuto al parco Novi Sad nel marzo scorso.

Delitto che sarebbe stato commesso insieme a due connazionali al momento irreperibili. Il giovane, interrogato alla presenza del proprio legale si è difeso dalle accuse spiegando di essere arrivato al parco insieme ad altri amici proprio per un confronto con il gruppo di connazionali.

Confronto volto a chiarire gli aspetti di una precedente discussione. 'Poi sono spuntate le armi, in possesso di entrambi i gruppi – ha spiegato – ma noi eravamo sul posto per un chiarimento'.

Il giovane avrebbe spiegato di essersi poi allontanato da Modena, dove viveva per timore di ritorsioni. L'interrogatorio è durato circa un'ora e in sostanza il minore ha fornito una versione dei fatti differente rispetto a quella ipotizzata a suo carico, negando appunto di aver accoltellato la vittima. Ora il 17enne si trova rinchiuso nel carcere per minori di Bologna.