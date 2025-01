“Mi sembra di rivivere l’omicidio di Olga Matei e la pena dimezzata per la tempesta emotiva” Femminicidi di Castelfranco, l’avvocata Barbara Iannuccelli usa parole forti per commentare la sentenza della Corte d’Assiste di Modena, che ha condannato a 30 anni e non all’ergastolo Salvatore Montefusco per “motivi umanamente comprensibili”