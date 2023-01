"Omicidio Placati, piste inesplorate: Saveri va assolto"

"Doriano Saveri è un compagno, un padre e un amico fidato. La figlia stessa lo definisce un bravo papà. Ora invece è diventato un mostro". Sono le 9.30 quando in corte d’Assise a Ferrara prendono la parola i difensori dell’artigiano 48enne imputato per l’omicidio di Rossella Placati, la 51enne di Bondeno operaia alla Haemotronic di Mirandola trovata senza vita nella sua abitazione il 22 febbraio 2021. Gli avvocati Pasquale Longobucco e Alessandra Palma parlano a lungo davanti ai giudici, ai pubblici ministeri e alle amiche di Rossella, sedute nello spazio dell’aula riservato al pubblico. Prima di entrare, il gruppo di donne ha mostrato uno striscione con scritto ‘Per Rossella’ in rosso. Un presidio silenzioso non solo per chiedere giustizia per l’amica brutalmente assassinata, ma anche per tutte le donne vittime di violenza e soprusi. L’arringa. L’avvocato Longobucco incentra il proprio intervento su due aspetti: l’approccio della procura alle indagini e i tanti punti che, a dire della difesa, sarebbero poco chiari o comunque non sufficienti a determinare una prova certa nei confronti dell’imputato. Per quanto riguarda l’attività investigativa, il legale parla di una "visione a tunnel, che porta a concentrarsi su alcuni aspetti piuttosto che su altri". Un percorso "viziato da...