Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia, l’allarme dato dai passanti: la diretta

CronacaOmicidio suicidio a Castelfranco Emilia, l’allarme dato dai passanti: la diretta
7 ott 2025
VALENTINA REGGIANI
Cronaca
Tragedia nel Modenese, un uomo di 92 anni avrebbe ucciso la moglie di 88 per poi lanciarsi dalla finestra, il cadavere dell’uomo trovato dalla gente

Uccide la moglie e poi si toglie la vita, omicidio suicidio in via Saietti a Castelfranco, in provincia di Modena (foto Fiocchi)

Per approfondire:

Castelfranco Emilia (Modena), 7 ottobre 2025 - Avrebbe ucciso la moglie per poi lanciarsi dalla finestra, togliendosi la vita. Omicidio suicidio nel pomeriggio a Castelfranco Emilia. Lui 92 anni, lei 88. Una vicenda ancora tutta da chiarire avvenuta in centro, in via Saietti. Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata uccisa nell’appartamento al piano terra. Poi il marito è salito e si è buttato dal secondo piano, dalla finestra vano scale. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e 118. A dare l'allarme, intorno alle 16.30, alcuni passanti che hanno trovato il cadavere dell'uomo che si era lanciato nel vuoto. Una volta entrati in casa, c'è stato il macabro ritrovamento. 

17:32
La Scientifica sta effettuando i rilievi

Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto, la Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’abitazione.

17:17
Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118 

Non si conoscono ancora le modalità di come la vittima è stata uccisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco (per aprire la porta) ed i sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco (per aprire la porta) ed i sanitari del 118 (foto archivio)
17:06
La dinamica

La donna è stata uccisa nell’appartamento al piano terra. Poi il 92enne è salito e si è buttato dal secondo piano, dalla finestra vano scale

17:02
L'allarme

L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando l'uomo è stato visto dai passanti

16:44
Coinvolti due anziani

Si tratterebbe di due persone anziane: l'omicida avrebbe 92 anni, la vittima 88

