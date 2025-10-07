Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia, l’allarme dato dai passanti: la diretta

Castelfranco Emilia (Modena), 7 ottobre 2025 - Avrebbe ucciso la moglie per poi lanciarsi dalla finestra, togliendosi la vita. Omicidio suicidio nel pomeriggio a Castelfranco Emilia. Lui 92 anni, lei 88. Una vicenda ancora tutta da chiarire avvenuta in centro, in via Saietti. Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata uccisa nell’appartamento al piano terra. Poi il marito è salito e si è buttato dal secondo piano, dalla finestra vano scale. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e 118. A dare l'allarme, intorno alle 16.30, alcuni passanti che hanno trovato il cadavere dell'uomo che si era lanciato nel vuoto. Una volta entrati in casa, c'è stato il macabro ritrovamento.
Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto, la Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’abitazione.
Non si conoscono ancora le modalità di come la vittima è stata uccisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco (per aprire la porta) ed i sanitari del 118.
