Omicidio suicidio a Castelfranco Emilia, l’allarme dato dai passanti: la diretta

Castelfranco Emilia (Modena), 7 ottobre 2025 - Avrebbe ucciso la moglie per poi lanciarsi dalla finestra, togliendosi la vita. Omicidio suicidio nel pomeriggio a Castelfranco Emilia. Lui 92 anni, lei 88. Una vicenda ancora tutta da chiarire avvenuta in centro, in via Saietti. Secondo una prima ricostruzione, la donna è stata uccisa nell’appartamento al piano terra. Poi il marito è salito e si è buttato dal secondo piano, dalla finestra vano scale. Sul posto i carabinieri, vigili del fuoco e 118. A dare l'allarme, intorno alle 16.30, alcuni passanti che hanno trovato il cadavere dell'uomo che si era lanciato nel vuoto. Una volta entrati in casa, c'è stato il macabro ritrovamento.

17:32 La Scientifica sta effettuando i rilievi Sono in corso le indagini per ricostruire l’accaduto, la Scientifica sta eseguendo i rilievi nell’abitazione. 17:17 Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118 Non si conoscono ancora le modalità di come la vittima è stata uccisa. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco (per aprire la porta) ed i sanitari del 118. Sul posto sono intervenuti i carabinieri, i vigili del fuoco (per aprire la porta) ed i sanitari del 118 (foto archivio) 17:06 La dinamica La donna è stata uccisa nell’appartamento al piano terra. Poi il 92enne è salito e si è buttato dal secondo piano, dalla finestra vano scale 17:02 L'allarme L’allarme è scattato intorno alle 16.30, quando l'uomo è stato visto dai passanti 16:44 Coinvolti due anziani Si tratterebbe di due persone anziane: l'omicida avrebbe 92 anni, la vittima 88