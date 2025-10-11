Omicidio suicidio a Mirandola: strangola la moglie malata e si toglie la vita. Diretta

Modena, 11 ottobre 2025 – Un altro omicidio suicidio in provincia di Modena. E’ successo a Mirandola in via San Faustino dove un uomo di 87 anni, secondo una prima ricostruzione, avrebbe ucciso la moglie di 83 strangolandola per poi togliendosi la vita lanciandosi dal terzo piano del palazzo in cui vivevano. L’ennesimo dramma familiare: pare che la donna fosse malata, affetta da demenza senile. Sul posto per indagini Commissariato di Pubblica Sicurezza di Mirandola. Solo pochi giorni fa una tragedia simile è avvenuta a Castelfranco Emilia dove un anziano di 92 anni ha ucciso la moglie Maria Capitati di 88 accoltellandola alla gola per poi lanciarsi dalla finestra. A sgozzare la donna, affetta da Alzheimer, l’ex calzolaio modenese Enzo Manzini: lei era stesa sul divano.

10:45 L'intervento del personale sanitario Sul posto della tragedia, in via San Faustino, è intervenuto anche il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due anziani. Sul posto della tragedia, in via San Faustino, è intervenuto anche il personale sanitario che non ha potuto fare altro che constatare il decesso dei due anziani (foto archivio) 10:36 L'uomo avrebbe strangolato la moglie Secondo una prima ricostruzione l'uomo avrebbe ucciso la moglie di 83 strangolandola. 10:27 La donna era affetta da demenza senile Pare che moglie dell'87enne fosse affetta da demenza senile 10:24 L'uomo si è lanciato dal terzo piano del palazzo L'87enne di Mirandola dopo aver ucciso la moglie si sarebbe tolto la vita lanciandosi dal terzo piano del palazzo in cui vivevano. 10:11 Seconda tragedia in pochi giorni E' la seconda tragedia in pochi nel Modenese: l'altra è avvenuta a Castelfranco Emilia. Anche in quella circostanza il marito aveva ucciso la moglie.