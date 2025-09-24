"Omicidio? Uber voleva solo aiutare i propri familiari"

"Uber era preoccupato per la mamma e per il fratello: voleva aiutarli, essere ‘operativo’ per essere loro di supporto e il 30 settembre era stata impostata la terapia; alla vigilia dell’evento". E’ quanto dichiarato ieri in aula dalle dottoresse dell’Ausl del CSM di Vignola che avevano in cura Emore Capucci e che, il giorno prima il tragico delitto, avevano visitato anche il fratello Uber. Parliamo del processo davanti alla Corte d’Assise nei confronti di Uber Capucci, il 70enne accusato di duplice omicidio per la morte dell’anziana madre Anna Malmusi e del fratello Emore, 67 anni. La tragedia familiare era avvenuta nell’abitazione di famiglia a Vignola domenica primo ottobre 2023. "Anche in tali testimonianze è emersa una conferma di quanto già dichiarato prima di oggi dal mio assistito; ovvero che era preoccupato soprattutto di poter aiutare i congiunti – sottolinea il legale dell’imputato, avvocato Fabio Bazzani. Ci auguriamo -in questa tragica vicenda e tragedia familiare- di poter portare ulteriori utili elementi conoscitivi al compendio valutativo della Corte di Assise".- Come emerso in aula quella domenica di due anni fa la lite era avvenuta nel soggiorno; unico luogo in cui i carabinieri del Ris isolarono le tracce del fratello dell’imputato, Emore mentre della madre nulla è stato trovato. Se per la procura si trattò di duplice omicidio, la difesa ha sempre sostenuto – anche a fronte della perizia effettuata dal medico legale Sara Mantovani, della medicina legale di Modena e consulente tecnico di parte – come la donna fosse morta per morte naturale. La difesa ha fatto emergere in precedenza in aula come sotto le unghie dell’anziana fu trovato il solo Dna di Emore; inoltre l’imputato aveva sempre sostenuto di aver trovato la madre già cadavere. Situazione che avrebbe poi originato la lite violenta col fratello, culminata nel delitto. Ieri le dottoresse che avevano in cura i fratelli hanno confermato la preoccupazione dell’imputato nei confronti dei congiunti. Si è poi parlato delle condizioni di Emore, affetto da patologie. Nel corso della prossima udienza, prevista per il 14 ottobre – sarà sentito l’imputato.

v.r.