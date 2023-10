L’omicidio duplice di Vignola: anziana e figlio morti, ma è giallo sul killer

Vignola (Modena), 3 ottobre 2023 – Il presunto autore del duplice omicidio accasciato sul divano, incosciente. Nella stanzetta accanto, un’anziana adagiata sul letto ospedaliero e, a terra, il corpo martoriato da fendenti di un altro uomo: il figlio.

Duplice omicidio a Vignola: è giallo sul killer. La verità dall'autopsia

E’ questa la tragica scena che si sono trovati davanti domenica sera pompieri, sanitari del 118 e, poco dopo, i carabinieri, quando sono entrati nella villetta al civico 30 di via Torino, a Vignola, nel Modenese. La ‘fotografia’ della disperazione di una famiglia che, probabilmente, non ha retto dinanzi ai drammi della vita: la malattia, la vecchiaia e il male più oscuro, la depressione.

Un duplice omicidio – in base alle prime risultanze investigative – frutto di una sofferenza interiore che torturava l’anima dell’intera famiglia. Uber Capucci, 67 anni, avrebbe afferrato un coltello da cucina dopo un violento litigio, durato ore per poi colpire a morte il fratello, Emore, 66 anni.

L’uomo avrebbe quindi ucciso l’anziana madre, l’88enne Anna Malmusi, forse soffocandola con un cuscino (sulla salma non vi sono lesioni). Dopo di che il modenese avrebbe tentato di togliersi la vita ingurgitando barbiturici e ferendosi a sua volta con la lama.

Una ricostruzione agghiacciante e che ancora deve trovare conferma. Ieri mattina, infatti, i carabinieri e la scientifica sono intervenuti nuovamente nell’abitazione per ricostruire l’esatta dinamica del delitto, al momento incerta. Oggi l’ipotesi più plausibile per gli inquirenti è quella del duplice omicidio, ma non si può escludere neppure che possa essere successo altro: solo l’autopsia potrà fornire risposte sulla morte dell’anziana, ad esempio se fosse già morta all’arrivo, nel pomeriggio, del primogenito Uber.

"In questa fase – afferma l’avvocato Maria I. Larossa, che assiste l’indagato – non possiamo escludere nessuno scenario. Il mio assistito è ancora in ospedale, in terapia intensiva: mi auguro che quanto prima abbia la capacità di parlare per spiegare come sono andate le cose. Le tracce possono dire molto: non mi sento di escludere l’ipotesi che sia intervenuto per sedare una lite tra il fratello e la mamma o comunque per difendere la mamma. Gli scenari sono ancora aperti".

Emore viveva in quell’abitazione con l’anziana madre e Uber – che vive a Spilamberto con la moglie e la figlia – si era recato nel primo pomeriggio in visita ai familiari. I vicini avrebbero iniziato a sentire le grida già a mezzogiorno, ma tutto faceva pensare a un semplice litigio. Qualche ora dopo, però, le urla sarebbero divenute strazianti al punto da convincere i vicini a chiamare i carabinieri. Per entrare nella villetta è stato necessario l’intervento dei pompieri: l’abitazione era chiusa dall’interno.

Dopo di che, intorno alle 20.30, la tragica scoperta. I fratelli avevano per alcuni anni gestito insieme una rivendita di biciclette e ricambi motori. Conducevano una vita abbastanza ritirata. La colonna portante della famiglia era sempre stata la signora Malmusi che, dopo una caduta, era stata recentemente operata ed era attualmente allettata. L’anziana era affetta da Alzheimer mentre Emore era seguito per disagi di natura psicologica. Ultimamente era degenerata anche la condizione di Uber, seguito sempre per disagi psicologici.