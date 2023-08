Lotta all’omofobia, ragazzo congolese chiede aiuto in latino: "Pulcherrima Italia"

Modena, 19 agosto 2023 – A volte le lingue morte possono salvare le vite. Come il messaggio, una richiesta d’asilo presumibilmente per motivi di discriminazione sessuale nel suo Paese, che un ragazzo congolese ha inviato all’Arcigay di Modena. Scritto interamente in latino. Chiede di poter vivere ‘in hac pulcherrima regione Italia’, in questa bellissima terra, l’Italia. Un appello che sembra arrivare da altri secoli e che assume quella solennità che solo il latino sa irradiare.

"Salve mi officium – esordisce il ragazzo, di cui ometteremo il nome – Ego Congolese. Me offero pro (nome e cognome) asylum e meridionali Cypro urbis (città) meridionali. Scio equidem Italiam aliquos hinc inde migrantes quaerere, velim, si fieri possit, gratiam ex audientibus in me recipere. Oro te, velit postridie ad terram, in hac pulcherrima regione Italia manere plurimum tibi gratias ago’.

Senza avventurarci per carità di patria in traduzioni letterali che svelerebbero voragini scolastiche, il senso è grossomodo che il mittente si trova a Cipro, probabilmente in fuga per motivi di orientamento sessuale visto che ha scritto all’Arcigay (in Congo l’omosessualità non è formalmente reato, ma di fatto è pesantemente osteggiata), e chiede all’associazione la possibilità di fare domanda d’asilo in Italia: un diritto riconosciuto dall’articolo 10 della Costituzione e dalle leggi italiane in caso di impedimento dell’esercizio delle libertà democratiche, nel caso specifico per ragioni di discriminazione sessuale.

A raccogliere il messaggio è stato Giorgio Dell’Amico, che collabora con Arcigay ed è educatore della cooperativa Caleidos: "Ci arrivano messaggi in tutte le lingue del mondo, ma è la prima volta che leggo un appello in latino. Evidentemente la persona ha ritenuto che fosse più comprensibile per un italiano leggere in quella lingua e ha attivato una traduzione automatica".

Nel merito Dell’Amico spiega che probabilmente l’incontro in Italia con il ragazzo congolese si può fare: "L’unica difficoltà che vedo è che lui si trova già a Cipro, che fa parte dell’Unione europea e in teoria potrebbe trovare asilo anche lì, sebbene sia una nazione piccola, che può ospitarne fino a un certo numero. È capitato comunque altre volte che la domanda in altri Paesi sia stata respinta, per esempio in Svezia, e poi in Italia è stata accolta".

E d’altronde le richieste sono numerose: solo Arcigay di Modena dal 2017 ha gestito 54 persone da diverse parti del mondo che hanno ottenuto asilo grazie al progetto InclusHome. È stato presentato assieme a Caleidos e finanziato per la prima volta l’anno scorso. Sarà rifinanziato quest’anno: un progetto che prima era completamente a carico di Caleidos. Si tratta di persone provenienti da Africa, in particolare Nigeria e Congo, America Latina, anche Russia.

“Abbiamo delle strutture, case rifugio, dove trovano ospitalità e vitto per tutto l’iter della domanda di asilo. Per i sudamericani il percorso è un po’ più agevole, perché hanno il permesso turistico. Con il Congo invece è necessario il visto e quindi la procedura è più complessa: si valuta la storia personale, il contesto del Paese da cui proviene e l’effettiva difficoltà riscontrata nell’espressione delle libertà civili. Dopodiché parte la domanda".

In ogni caso Dell’Amico al ragazzo congolese gli ha scritto in francese: "Non sono in grado sinceramente di rispondergli in latino…", sorride. Però che bello sarebbe riuscire a scambiarsi mail e whatsapp nella lingua di Virgilio.