Come riconoscere i diversi dolori di natura oncologica e come trattarli? L’argomento è al centro del convegno in programma oggi dalle 8 alle 14.30, presso l’aula magna del centro Servizi del Policlinico di Modena (via del Pozzo 71). Si tratta del primo evento di questo genere sul nostro territorio, che punta a riunire per la prima volta tutti i terapisti del dolore dei Distretti sanitari con gli oncologici di Modena e provincia, per condividere conoscenze, esperienze e percorsi di cura. La giornata formativa – rivolta a Medici di medicina generale, medici specialisti ospedalieri, medici in formazione, farmacisti e psicologi - ha lo scopo di confrontare i diversi punti di vista fra i molteplici specialisti coinvolti nella gestione del dolore in corso di malattia oncologica attiva, allo scopo di affinare competenze e relazioni nella ricerca di una modalità efficace di condivisione orientata al miglioramento della qualità di vita dei pazienti.

Nelle quattro sessioni previste si affronteranno diversi aspetti, tra i quali l’approccio farmacologico al dolore oncologico; i trattamenti radiochemioterapici e le sindromi dolorose specifiche da radio e chemioterapia; il confine fra trattamento oncologico attivo e palliazione; nonché i diversi aspetti psicologici.