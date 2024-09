Onda Solare trionfa in Sudafrica 2500 chilometri senza benzina

"Primo posto nella categoria Cruiser. Innovation Award per il nostro sistema di sospensioni posteriori. Primo cruiser ad aver completato il percorso nella storia della Sasol Solar Challenge senza mai trasportare la macchina sul trailer". Emilia 5 ha trionfato in Sudafrica alla Sasol Solar Challenge 2024. Il prototipo progettato e realizzato dal team Onda Solare, che comprende anche studenti, docenti, ex alunni ed ex insegnanti dell’Istituto Superiore Ferrari di Maranello, ha tagliato per primo il traguardo della prestigiosa competizione che si è conclusa ieri a Città del Capo, dopo un percorso di 2500 chilometri suddivisi in 8 tappe anche attraverso il maestoso deserto del Kalahari e lungo i confini con Namibia e Botswana. Partecipavano ben tredici equipaggi provenienti da tutto il mondo, che in condizioni meteo estreme e su dislivello totale di quasi 2mila metri si sono messi alla prova con la tecnologia delle auto solari, senza utilizzare una sola goccia di carburante. Le congratulazioni da parte della cittadinanza arrivano dal sindaco Luigi Zironi, che parla di "un risultato davvero straordinario".