Onlus ’Tutto si Muove’ "Ripariamo e rivendiamo per ridurre gli sprechi"

La Onlus formiginese "Tutto si Muove" si è candidata al concorso #abbiamonelcuore promosso dal Gruppo Hera con due progetti strettamente interconnessi all’insegna della sostenibilità ambientale: "Tutto si riutilizza" e "Green". Fondata nel 2012, "Tutto si Muove" si occupa di valorizzare le abilità di ragazzi fragili, con disabilità o provenienti da contesti svantaggiati coinvolgendoli in diverse iniziative sul territorio, in particolare nell’area del Distretto Ceramico. "Il primo progetto a cui ha preso parte la nostra Onlus – le parole di Fabio Giovanardi, presidente di "Tutto si Muove" – è iniziato in seguito al terremoto del 2012, quando ci rendemmo conto che molti oggetti danneggiati dal sisma potevano essere riparati, sostituiti e rimessi in circolo: da quest’idea nacque il primo centro di riuso con il progetto "Tutto si riutilizza", nel quale ripariamo e rimettiamo in commercio i prodotti inutilizzati che le persone ci portano e che altrimenti sarebbero smaltiti. Dal 2017, in seguito alla vincita di un bando promosso dal Comune di Formigine e dell’Unione del Distretto Ceramico, abbiamo preso in gestione il centro di riuso di Casinalbo, punto di riferimento per tutti i comuni del distretto. Attualmente, impieghiamo una sessantina di ragazzi in diverse attività e, oltre ai centri di riuso, curiamo un laboratorio di cucina, un orto e un vivaio".

Con "Tutto si riutilizza", spiega Andrea Magnani, responsabile dei progetti presentati per #abbiamonelcuore – nei nostri centri, sotto la supervisione di esperti ed educatori, i ragazzi si occupano di controllare, sistemare, aggiustare e rivendere gli oggetti che ci vengono donati per rimetterteli in commercio e ridurre gli sprechi. Essi seguono a 360 gradi la gestione della struttura a partire dal laboratorio dedicato alle diverse lavorazioni tra le quali falegnameria, informatica e pittura, fino allo spazio di vendita, dove chiunque può acquistare i prodotti rigenerati". L’area coinvolta dai progetti di "Tutto si muove" è molto ampia, così come la rete di collaborazioni che si è creata all’interno del Distretto Ceramico: basti pensare che durante il lockdown l’associazione organizzò alcune trasferte tra Montefiorino e Frassinoro per portare pc e notebook alle famiglie i cui figli non potevano accedere alla didattica a distanza. "In questi anni – prosegue Magnani – siamo riusciti a coinvolgere molti enti pubblici e privati in progetti diversi legati dalla finalità di promuovere un’economia circolare. Attraverso il concorso #abbiamonelcuore vorremmo portare avanti anche una attività di comunicazione per sensibilizzare tante persone che non ci conoscono, ma potrebbero condividere i nostri valori".

Dal 2022 "Tutto si muove" ha messo in atto "Green", l’altro progetto coinvolto nel concorso del Gruppo Hera, come spiega Magnani: "Questa iniziativa è nata nel 2022 ed è strettamente interconnessa a ’Tutto si riutilizza’: abbiamo un orto e un vivaio in cui i ragazzi coltivano piante e fiori a impatto zero, utilizzando come vasi e contenitori i materiali che arrivano nei nostri laboratori, per poi rivenderli a basso costo al pubblico. Il nostro scopo è far capire alla comunità che attraverso un’economia circolare, anche per quanto riguarda la coltivazione dei prodotti della terra, possiamo dare nuova vita agli oggetti che non utilizziamo più". "Tutti i nostri centri sono aperti al pubblico – conclude Giovanardi – e auspichiamo di proseguire l’attività sul territorio continuando a collaborare con scuole e centri estivi: solo attraverso educazione, comunicazione e solidarietà infatti, si può creare nel tempo una cultura del riuso che renda tutti più consapevoli".

