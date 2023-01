"Onore agli ‘angeli arancioni’ Il nostro grazie ai volontari"

Festa grande e ospite speciale per la cena di Natale dei volontari della Pubblica Assistenza Vignola, svoltasi al circolo Arci di Spilamberto. Circa 230 i volontari presenti, a un evento conviviale completamente offerto dall’azienda Ritmo di Vignola. Il presidente della Pubblica Assistenza, Stefano Barbieri, ha spiegato: "Ringrazio innanzitutto tutti i nostri oltre 300 volontari per l’impegno profuso nel corso del 2022. Nell’anno appena trascorso sono stati più di 12.000 gli interventi effettuati nei cinque comuni di nostra competenza, ovvero Vignola, Spilamberto, Marano, Savignano e Castelvetro. La Pubblica Assistenza garantisce servizio di emergenza urgenza h24, trasporti sanitari, protezione civile e servizi di trasporto intraospedalieri. Colgo anche l’occasione di ringraziare il presidente e il direttore generale di Ritmo, rispettivamente Dino Galassi e Paola Negrini, per avere donato il servizio catering". Presente alla serata anche la presidente dell’Unione, Emilia Muratori, oltre a un ospite d’eccezione da tanti anni amico della Pubblica Assistenza: Aristodemo Capitani, classe 1936, indimenticato sindaco di Castelvetro dal 1964 al 1975. Ancora molto in forma, Capitani ha composto e letto durante la serata una sua poesia dedicata alla Pubblica Assistenza, dal titolo "Angeli arancioni". Questo il testo: "Gli angeli arancioni non hanno le alima sembra che volino nel buiocon le loro giacche e tuteche trafiggono l’oscurità. Anche se non volano, gli angeli arancioni sanno guidaree talvolta fan suonare le sireneper annunciare il loro arrivo. Gli angeli arancionisorridono, mentre aiutanochi in quel momentosorridere proprio non può. Pare che gli angeli arancioninon siano dei veri supereroi,ma questo è ciò che dicono loro,io, però, non gli credo affatto".

m.ped.