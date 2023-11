Onorificenza Fai per l’Aeroclub: "Crescita costante in questi anni"

Il presidente dell’Aeroclub di Pavullo Roberto Gianaroli è stato insignito della onorificenza Fai "Paul Tissandier Diploma", per l’eminente servizio che svolge per lo sport e per la diffusione della cultura aeronautica. La Fédération Aéronautique Internationale, Fai, è l’organizzazione mondiale per la promozione degli sport aerei e del volo ricreativo ed è stata fondata a Parigi nel 1905. L’Italia è tra i membri fondatori ed è riconosciuta dal Coni, sebbene nessuno degli sport aeronautici sia sport olimpico. Dopo più di un secolo di crescita costante, la Fai è ora un’organizzazione composta da oltre 90 paesi membri. Roberto Gianaroli è presidente dell’Aero Club Pavullo dal 1987, anno da cui il Consiglio direttivo è stato capace di portare avanti iniziative fondamentali per la sopravvivenza e lo sviluppo dell’Aeroporto Paolucci.

Dal suo ingresso l’aeroporto ha iniziato una importante fase di progresso che lo ha portato a essere uno dei punti di riferimento del panorama del volo italiano e, negli ultimi anni, anche di quello internazionale. Ma non solo. Infatti il lavoro svolto con le istituzioni, locali e nazionali, ha permesso uno sviluppo continuo delle strutture e una perfetta integrazione con il territorio in cui si colloca (si veda ad esempio la strada perimetrale aeroportuale aperta alla cittadinanza e realizzata con il contributo di un vasto gruppo di imprenditori locali). Il Paolucci ospita due scuole di volo e può vantare diverse collaborazioni con gli organi dello stato, come ad esempio la base dell’elisoccorso, una delle quattro dell’Emilia Romagna e unica dotata di mezzi con verricello per i soccorsi in zone impervie, l’addestramento dei corpi militari dello stato, il nuovo centro Dos dei vigili del fuoco (uno dei 2 presenti in tutta Italia), tutte importantissime attività rese possibili grazie al continuo lavoro del presidente in collaborazione con tutti gli enti preposti.

w. b.