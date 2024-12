Onorificenze per Bassoli e Massari. Adesso sono Cavalieri al Merito

Due carpigiani, Gianni Bassoli e Angelo Massari, sono stati insigniti del titolo di Cavaliere al Merito della Repubblica Italiana. La cerimonia è avvenuta venerdì mattina nel palazzo del Principe Foresto, sede di rappresentanza della Prefettura di Modena.

"E’ stato un grande onore - afferma il sindaco Riccardo Righi, che ha conferito l’attestato ufficiale insieme al prefetto Fabrizia Triolo -. Un professionista, Gianni Bassoli e un carabiniere, Angelo Massari, due uomini che, con passione e dedizione, hanno messo il loro tempo, le loro energie e le loro competenze al servizio della comunità. Questa prestigiosa onorificenza non celebra solo un singolo merito professionale, ma onora chi ha scelto, con profondo senso civico, di contribuire alla costruzione di una comunità più solida e unita. È il riconoscimento a chi ha operato quotidianamente per promuovere il bene comune, facendo la propria parte, con discrezione e impegno, per migliorare la realtà che ci circonda. A Gianni e Angelo vanno le nostre più sincere congratulazioni, a nome di tutta la comunità carpigiana. Grazie per il vostro esempio di dedizione e altruismo, che arricchisce e ispira il nostro cammino comune".

Bassoli, 60 anni, attivo da 43 anni nel settore dei servizi, è titolare del salone ‘Cap Centre’ di Carpi, nonché presidente nazionale degli artigiani acconciatori aderenti alla Cna. Storico volontario da oltre 40 anni del Comitato di Carpi della Croce Rossa Italiana e, in passato, anche Consigliere comunale a Carpi.