Onylab, archivi digitali e inclusione lavorativa

Trova approdo a Concordia Onylab, una nuova unità operativa dedicata ai servizi informativi che fa capo alla cooperativa sociale Onyvà. Ora ha sede in una palazzina accanto a Cpl Concordia. Dà lavoro a 20 persone, di cui 8 svantaggiate e si occupa di consulenza all’inserimento lavorativo e help desk come attività di control room, logistica e dematerializzazione documentale. Motivando la scelta di delocalizzare a Concordia questo ramo dell’azienda modenese il presidente di Onyvà Maurizio Marcon ha spiegato che "la collaborazione con Cpl nasce nel 2012 e ha permesso negli anni di avviare diversi percorsi di inserimento lavorativo, instaurando un rapporto di partnership e sinergia su diverse attività, consolidando la divisione digitale di Onyvà". Onyvà Cooperativa Sociale nasce dalla evoluzione di Pomposiana, attiva dal 1981 come cooperativa sociale agricola, e dal 2012 svolge anche servizi digitali. Oggi è una realtà che fattura 5,3 milioni di euro, occupando 141 dipendenti, il 46% dei quali svantaggiati, offrendo opportunità di impiego a persone spesso escluse dal mercato del lavoro. "Seguendo la propria responsabilità sociale d’impresa – ha sottolineato il presidente Cpl Concordia Paolo Barbieri – Cpl coopera attivamente ogni giorno a favore dell’integrazione sociale, offrendo il proprio contributo per garantire ad ogni essere umano le medesime opportunità, valorizzandone l’unicità e le competenze". L’obiettivo di Onyvà ora è estendere il servizio nell’Area Nord, coinvolgendo amministrazioni, imprese, associazioni per creare nuove opportunità di lavoro attraverso percorsi di autonomia e integrazione che permettano alle imprese di ottemperare all’obbligo di assumere persone con disabilità, esternalizzando commesse alle cooperative sociali. "Per Onyvà la nuova sede della divisione Digitale di Concordia – ha annunciato il vicepresidente Jonathan Franciosi – rappresenta, oltre che una risorsa logistica per i servizi svolti per CPL, l’espressione di una volontà di portare la nostra esperienza nell’offerta di servizi professionali di gestione ed elaborazione dati e dematerializzazione documentale e supportare imprese del territorio dell’Unione dei Comuni dell’Area Nord".

Alberto Greco