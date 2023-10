Open House in fabbrica. LB dà il benvenuto: "Festa per i 50 anni"

LB ha dato avvio alle celebrazioni per festeggiare i primi 50 anni dell’azienda e lo ha voluto fare partendo dalla fabbrica, "cuore delle attività, dove nascono e si sviluppano tutte le tecnologie e gli impianti che in questi primi decenni hanno reso questa realtà riferimento mondiale nel trattamento delle materie prime". Si è deciso di condividere "questo traguardo in primis con le persone che hanno visto nascere l’azienda e ne hanno contribuito con passione alla crescita fino ad oggi. E’ stato un momento per ripercorrere il passato, guardare al presente ma soprattutto proiettarsi con energia e coraggio verso le nuove sfide che questo momento di grandi e continui cambiamenti sta portando, consci che in mezzo secolo LB ha affrontato sfide, ha segnato successi, ha abbracciato l’innovazione ed è diventata leader di mercato a livello internazionale. Per celebrare questo viaggio straordinario, è stato creato un percorso museale che ripercorre le tappe cruciali della storia di LB, offrendo un’occasione unica di esplorare non solo l’evoluzione dell’azienda, ma anche quella dell’intero distretto ceramico. Durante l’Open House, che si terrà fino al 13 ottobre, LB dà il benvenuto nella sua fabbrica, permettendo ai visitatori di scoprire le nnovazioni tecnologiche e le nuove collezioni di prodotti".