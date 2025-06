Opera Goup, oggi in Regione incontro per salvare l’azienda

Da stamane alle 9 è in corso un nuovo tavolo, convocato dall’assessore regionale al Lavoro Giovanni Paglia per affrontare la difficile e complicata ricerca di uno sbocco a quello che è ormai a tutti gli effetti il fallimento della ceramica Opera Group. La minaccia della perdita del lavoro riguarda 147 persone alle dipendenze della sede produttiva di Camposanto (112) e di Maranello (35), dove si trova la sede legale e amministrativa. "Attenzione su una vicenda industriale che riguarda decine di lavoratori, famiglie e l’intero tessuto produttivo della Bassa per re-industrializzare questo sito produttivo che non può andare perduto, così come i posti di lavoro" è quanto è stato sollecitato dal Consiglio dell’Unione Comuni Modenesi Area Nord, in un documento discusso ieri su proposta di Paolo Negro, capogruppo Pd – Liste civiche e del consigliere Aldo Pelloni, rappresentante del Consiglio Comunale di Camposanto. La crisi di questa azienda era nota da tempo, ma è apparsa irrimediabile quando il 15 maggio è giunta la notizia che il Tribunale di Modena aveva disposto la liquidazione giudiziale. Da allora, anche perché dal 24 maggio scorso per i dipendenti impiegati nella ceramica è scaduta la cassa integrazione straordinaria concessa a suo tempo, è stato un infittirsi di incontri che hanno prodotto finora solo l’apertura comunicata il 4 giugno scorso dal curatore fallimentare, nominato dal Tribunale di Modena, circa la possibilità di richiedere ulteriori ammortizzatori sociali per l’azienda, che coprano il periodo necessario a portare avanti le interlocuzioni necessarie con realtà imprenditoriali che possono essere interessate a rilevare il sito produttivo. Resta comunque remota la possibilità di trovare un eventuale acquirente, così come per i lavoratori di recuperare stipendi arretrati e cassa integrazione, che Inps non ha ancora erogato. Di questo e di come accompagnare fuori dalla crisi l’azienda e i lavoratori si parlerà nella riunione in corso che vede insieme tutte le parti, dalle istituzioni, al curatore, ai sindacati.

Alberto Greco