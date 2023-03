Operai su una gru a Modena: la protesta nel cantiere di via Sigonio

Ex Amcm, a fine aprile si accendono le ruspe In arrivo la piazza foyer e un supermercato

Modena, 28 marzo 2023 – Tre operai sono asserragliati in cima a una gru (video) nel cantiere di via Sigonio, dove è in corso di costruzione un nuovo complesso residenziale nell’area ex Amcm.

Protesta sulla gru a Modena: gli operai (foto Fiocchi)

L’allarme è stato lanciato intorno alle 9 di questa mattina, quando i vicini hanno sentito le urla degli operai. Le proteste, che potrebbero essere legate al fallimento di una delle ditte costruttrici che stanno lavorando nell’area, erano già cominciate ieri: gli operai lamentano il mancato pagamento degli stipendi.

E’ in corso la trattativa con gli agenti di polizia: nell’area sono presenti anche i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale.

Notizia in aggiornamento