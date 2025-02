Operai minacciano di buttarsi da un palazzo, tensione e paura a Carpi

Carpi (Modena), 5 febbraio 2025 – Momenti di tensione e paura questa mattina a Carpi in via Carlo Marx dove due operai hanno minacciato di buttarsi dall'ultimo piano di un palazzo, interessato al momento da un cantiere.

Pare che il gesto sia una richiesta di attenzione per il fatto che non sarebbero stati pagati. In tre sono saliti per parlare con loro e gli hanno anche portato acqua.

Sul posto vigili del fuoco, 118, carabinieri e anche la polizia. Sul posto anche il titolare dell'azienda che li ha invitati più volte a scendere.