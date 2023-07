Operaio cade da un’impalcatura

Incidente sul lavoro ieri nel primo pomeriggio in via Cesare Battisti. Poco prima delle 14, in uno stabile in ristrutturazione, un operaio edile di origine tunisina è rimasto vittima di un incidente, precipitando da una impalcatura per circa tre metri. Immediato l’intervento sul posto di Vigili del Fuoco e del 118. Pare che l’uomo, un 28enne, sia scivolato nel vano delle scale e sia stato recuperato dagli stessi pompieri. La vittima è sempre rimasta vigile ma ha riportato vari traumi e lesioni. Il 28enne è stato trasportato all’ospedale di Baggiovara ma non è in pericolo di vita. E’ stato posto in Osservazione Breve Intensiva per la notte e, se non risulteranno complicazioni, oggi stesso dovrebbe essere dimesso. Sul posto per vagliare la dinamica dell’incidente sono giunti anche i Carabinieri e la Medicina del Lavoro.

m.s.c.