Operaio cade dal tetto, assolto il coordinatore della sicurezza e dei lavori

Stava effettuando alcuni lavori sul tetto di una nota azienda manifatturiera di Carpi. All’improvviso la copertura, però, aveva ceduto e l’operaio era precipitato riportando gravi lesioni. Ieri, in tribunale a Modena, il coordinatore della sicurezza e dei lavori, difeso dall’avvocato Cosimo Zaccaria, è stato assolto con formula piena. L’episodio risale al 31 luglio 2017 quando erano in corso i lavori di consolidamento post-sisma di un capannone: era necessario montare un tetto rinforzato. Nonostante l’ingegnere e coordinatore della sicurezza e dei lavori – imputato nel processo per il reato di lesioni colpose – avesse predisposto un piano di sicurezza che non prevedeva la salita sul tetto degli operai, l’impresa affidataria pare vi avesse fatto salire un lavoratore, poi precipitato. Il legale rappresentante dell’impresa e datore di lavoro dell’infortunato, a sua volta indagato, aveva chiesto la ‘messa alla prova’. L’ingegnere carpigiano, invece, deciso a dimostrare la propria estraneità ai fatti contestati aveva optato per il patteggiamento. Ieri, alla fine, per il 60enne è arrivata l’assoluzione. La difesa ha dimostrato l’adeguatezza del piano di sicurezza che non prevedeva lavori in quota ma la strumentazione meccanica per la demolizione del tetto danneggiato. "Massima soddisfazione per l’assoluzione del mio assistito – afferma l’avvocato Cosimo Zaccaria – è stata riconosciuta l’estraneità di un professionista stimato rispetto ad una situazione piuttosto complessa".

v.r.