Operaio ferito durante lo sciopero

Uno sciopero proclamato da Si Cobas alla Emmebi di San Felice ha alzato la tensione tra gli scioperanti e l’azienda. Un lavoratore aderente allo sciopero, Sufien 22enne, poco prima delle otto – secondo il racconto dei colleghi e dell’operatore volontario di Si Cobas Enrico Semprini - "è stato travolto da un muletto, che alla vista del lavoratore anziché fermarsi ha proseguito accelerando per farsi largo". L’incidente è avvenuto al di là della strada provinciale che separa i capannoni di lavorazione dell’azienda, che opera nel settore delle lavorazioni meccaniche di getti di ghisa. Sul posto sono immediatamente accorsi i carabinieri di San Felice per effettuare gli accertamenti e raccogliere le testimonianze dei lavoratori presenti e un’ambulanza del 118, che ha provveduto al trasporto del lavoratore ferito al Pronto Soccorso dell’ospedale di Mirandola, da dove fortunatamente per la lievità del trauma riportato è stato dimesso. Per la dinamica dell’incidente è intervenuto anche il Servizio di Medicina del Lavoro dell’Aus.

"Ferma restando la legittima interpretazione dei fatti – ci tiene a far sapere il legale dell’azienda avvocato Fabrizio Canuri - l’azienda tiene far presente che è stato interamente videoregistrato il fatto e la videoregistrazione verrà messa a disposizione dell’autorità giudiziaria, anche per poter verificare che dai fatti non possa evincersi una ipotesi di reato a carico del dipendente scioperante visto che a quel momento ostruiva operazioni e lavorazioni senza titolo. E in secondo luogo i fatti si sono sviluppati in maniera tale da poter legittimamente far presumere che la narrazione del dipendente non sia conforme al vero". Già nella serata di ieri i filmati della videosorveglianza sono stati rimessi nelle mani del Servizio di Medicina del lavoro. Da mesi i lavoratori che si raccolgono attorno a Si Cobas, sono in vertenza per motivi di sicurezza e denunciano la "mancanza degli aspiratori, ovvero che non sono adeguati alla dimensione dell’impianto" e contestano la nomina della Responsabile Lavoratori per la Sicurezza (RLS) "fuori legge – sostengono i Si Cobas – perché non è di nomina aziendale e i lavoratori devono poter partecipare alla sua elezione".

Alberto Greco