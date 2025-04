Operaio ferito gravemente al braccio. Lavorava ai cavi dell’alta tensione

Ha rischiato di perdere un braccio. Infortunio sul lavoro ieri mattina a Serramazzoni, in via Lago delle More.

Per cause ancora in corso di accertamento un operaio di 28 anni è rimasto gravemente ferito al braccio mentre lavorava ai cavi dell’alta tensione. Sul posto in pochi minuti sono intervenuti i vigili del fuoco insieme ai sanitari del 118 con automedica e ambulanza.

Una volta stabilizzato dai sanitari giunti sul posto il paziente, è stato trasportato d’urgenza all’ospedale di Baggiovara.

Dopo i primi accertamenti sanitari il 28enne, vista la gravità delle ferite riportate al braccio è stato poi trasferito nel reparto di chirurgia della mano del Policlinico per essere sottoposto ad un intervento.

Il giovane, M.K. le sue iniziali, macedone di origine è ricoverato con una prognosi di sessanta giorni ma non risulta correre fortunatamente pericolo di vita. Sul posto, ieri mattina, per gli accertamenti di rito si sono recati anche i carabinieri della locale stazione di Serramazzoni insieme ai colleghi della medicina del lavoro, chiamati in questi casi a verificare quanto accaduto e redigere il verbale. I tecnici hanno raccolto le testimonianze delle persone presenti sul posto ed eseguito i rilievi di rito che saranno poi utilizzati per accertare l’accaduto.

Sono ora in corso infatti le indagini per verificare l’esatta dinamica dell’infortunio e soprattutto valutare se il giovane operaio stesse lavorando nel rispetto delle norme di sicurezza previste in quella circostanza.

Un esame che necessita di qualche giorno. Il giovane è comunque fuori pericolo – dopo il tempestivo intervento dei soccorsi – seppur la convalescenza risulterà lunga a fronte delle gravi lesioni riportate all’arto.

Valentina Reggiani