Operaio morto in aeroporto a Bologna: Marano si ferma per il funerale di Alfredo Morgese

Marano sul Panaro (Modena) 21 settembre 2023 - Una Marano listata a lutto, per ricordare la tragedia di un suo concittadino e, più in generale, i morti sul lavoro, ha salutato oggi pomeriggio per l’ultima volta Alfredo Morgese, l’operaio 52enne del Frantoio Fondovalle che proprio una settimana fa, mentre stava svolgendo assieme ad alcuni colleghi lavori di asfaltatura e manutenzione all’aeroporto Marconi di Bologna, ha perso la vita in un incidente sul lavoro, travolto da un camion.

La chiesa di Marano era gremita in ogni ordine di posto per salutare Alfredo. Oltre 500 le persone presenti, tra chi è riuscito a entrare in chiesa e chi ha atteso di presentare le proprie condoglianze all'uscita. Predisposto anche una diffusione audio per potere seguire la cerimonia dalla piazza del paese. La moglie Silvana si è presentata al funerale stringendo tra le mani una fotografia del marito e, molto comprensibilmente, è apparsa ancora tanto disperata per questa morte assurda, che ha sconvolto intere famiglie.

Don Alessandro, il parroco che ha celebrato messa, ha ricordato l’attaccamento di Alfredo per la sua famiglia e la sua “bontà, disponibilità verso il prossimo, profondo rispetto per ogni persona sia sul luogo di lavoro sia nei rapporti personali. Le sue opere erano buone. Preghiamo perché possa entrare nella grande festa di Dio”. A rappresentare la comunità maranese, hanno partecipato tra gli altri il sindaco, Giovanni Galli, e il capogruppo di maggioranza, Christian Tondi.