Azienda di Carpi cerca un operaio per mansioni di controllo qualità teli e eventuale rammendo con alle spalle preferibilmente una solida esperienza per tessitura. Al candidato si offre un contratto di lavoro a tempo indeterminato e con orario a tempo pieno. Le candidature dovranno arrivare entro il 19 maggio. Inoltre, sempre a Carpi, la Stambecco srl è alla ricerca di un addetto al magazzino. Sarà considerata preferibile ai fini della assunzione una esperienza pregressa nella mansione e il possesso della patente categoria B. La persona assunta dovrà fare da autista e occuparsi della gestione del magazzino filati, delle spedizioni e del caricoscarico merci e bolle. Si garantisce un contratto di lavoro tempo indeterminato con orario a tempo pieno. Per candidarsi www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe.