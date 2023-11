Operatori ecologici muniti di patente

Il Centro impiego di Sassuolo informa che una Cooperativa operante nel settore dell’igiene ambientale ha avviato la ricerca di 7 operatoritrici ecologiciche. Le persone interessate dovranno risultare in possesso della patente categoria B e dovranno essere in grado di poter gestire il lavoro di raccolta porta a porta dei rifiuti, in quanto a loro verrà affidato un mezzo e la gestione di un giro di servizio da seguire avendo cura di fare sosta e discendere dal mezzo nei punti in cui si trovano bidoni, sacchi o pattumelle. Saranno prioritariamente esaminate le posizioni di coloro che abbiano già maturato una precedente esperienza nella mansione. A chi verrà assunto sarà offerto un contratto a tempo determinato con possibilità di trasformazione in tempo indeterminato. L’orario di lavoro sarà a tempo pieno con orario previsto tra le 4 e 6 del mattino. Le domande vanno inviate entro il giorno 13112023 tramite il portale www.lavoroperte.regione.emilia-romagna.it o nell’app LavoroXTe