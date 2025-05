"Operatrice ospedaliera in pericolo. Si è dovuta difendere da un ubriaco"

Ubriaco e cosparso di sangue si è avvicinato alla lavoratrice che, intuendo la situazione di pericolo, è riuscita a mettersi al sicuro chiudendo prontamente la porta e dando l’allarme. Secondo i sindacati, però, la risposta è arrivata solo dopo alcuni minuti di attesa telefonica e con indicazioni completamente difformi dalle disposizioni aziendali: è stato infatti suggerito alla dipendente di chiamare autonomamente il 118, invece di attivare il protocollo di emergenza interno – denuncia il Segretario generale UIL FPL Modena e Reggio Emilia Maria Nicola Russo.

L’episodio è avvenuto nella notte tra il 30 aprile e il 1° maggio presso il Laboratorio Analisi dell’Ospedale di Pavullo. Protagonista del preoccupante episodio, una lavoratrice in turno notturno che, secondo la Uil Fpl da sola si è trovata ad affrontare una situazione di pericolo reale e inaccettabile. "Il paziente ha avuto accesso alla palazzina del laboratorio – fisicamente distaccata dal presidio ospedaliero principale – mentre la dipendente stava svolgendo le proprie mansioni in completa solitudine. Constatata la pericolosità della situazione, la lavoratrice ha prontamente chiuso l’accesso e richiesto aiuto al Pronto Soccorso, come da procedura interna. Vista l’attesa, ha avvisato il proprio padre, che ha dovuto contattare i Carabinieri per garantire l’intervento delle forze dell’ordine". La UIL FPL denuncia il fallimento delle misure di prevenzione e protezione che, pur formalmente esistenti, non sono state secondo la sigla attuate con efficacia". Dal canto suo l’Ausl fa sapere che "il luogo di lavoro in cui si trovava la professionista del Laboratorio di analisi dell’ospedale di Pavullo è un locale dotato di porta REI (tagliafuoco); nelle ore notturne è possibile aprire tale porta solo dall’interno, al fine di garantire la sicurezza degli operatori. Una volta resasi conto delle condizioni dell’uomo, la dipendente - che non ha subito aggressioni fisiche o verbali - è rientrata all’interno degli spazi del Laboratorio e ha contattato i soccorsi. L’attenzione al tema della sicurezza del personale è costantemente all’ordine del giorno della programmazione aziendale – conclude l’azienda.