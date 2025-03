Operazione anti droga fuori dalla scuola

SASSUOLO E MARANELLO Hector, l’unità cinofila antidroga in dotazione alla Polizia Locale di Sassuolo, in trasferta a Maranello. O meglio, a supporto della Polizia Locale della città del Cavallino rampante che dopo aver posto in essere una serie di controlli nella zona compresa tra via Garibaldi, piazza Unità d’Italia e via Dino Ferrari, ieri ha effettuato ulteriori sopralluoghi anche nell’area adiacente all’Istituto d’Istruzione Superiore ‘A. Ferrari’, nella fascia oraria che anticipa l’inizio delle lezioni e che in precedenza aveva visto verificarsi episodi di vandalismo e gruppi di ragazzi abbandonarsi a condotte incivili (vandalismi e piccoli furti) ai danni di alcune attività commerciali. "I controlli della Polizia locale - spiega l’assessore alla Sicurezza di Maranello Elisabetta Marsigliante - proseguiranno nell’area che è stata oggetto delle segnalazioni. L’obiettivo è quello di affrontare il problema da diversi punti vista, affiancando quindi repressione, prevenzione ed educazione". Dallo scorso mese di ottobre nell’area in oggetto sono state controllate oltre un centinaio di persone, molte delle quali studenti: tra queste, otto sono state identificate per effettuare verifiche più approfondite e in due casi il fiuto di Hector, un pastore belga malinois che il Comando della Polizia Locale di Sassuolo ‘arruolò’ nel 2020, ha portato al sequestro di sostanze stupefacenti e ai successivi provvedimenti. Durante i controlli effettuati ieri, gli agenti hanno potuto contare anche sul supporto della tecnologia, grazie alle videocamere installate in via Dino Ferrari lo scorso anno nell’ambito del progetto ‘Scuole sicure’. "Questi sopralluoghi sono anche occasioni preziose, per gli agenti, per instaurare un dialogo con i ragazzi e non rappresentano iniziative isolate. Sono inserite – aggiunge l’assessore - in una serie più ampia di azioni, espresse anche attraverso progetti e incontri che si sviluppano nelle scuole e che toccano temi fondamentali come il bullismo, la legalità e la sicurezza stradale". Già questa mattina, infatti, sempre presso l’IIS ‘Ferrari’ si tiene infatti un incontro rivolto agli studenti sul tema dell’educazione stradale, ideato e sviluppato dall’Amministrazione maranellese in collaborazione con la scuola e, appunto, con la Polizia Locale. Secondo appuntamento di un progetto più ampio che ha coinvolto, ad oggi, circa duecento alunni delle classi seconde, e riguarda le regole da rispettare e i corretti comportamenti da tenere lungo le strade, illustrati loro in modo accessibile e intuitivo dagli agenti della PL di Maranello. s.f.